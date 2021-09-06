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Yaz Spor Okullarından Görkemli Kapanış

Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın Kapanış ve Madalya Töreni, Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleşti. 11 farklı branşta 2 bin 266 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim verdiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sizi çok seviyorum çocuklar. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü sizin sayenizde bugüne nefes, yarına umut olmaya devam edecek.” diyerek minik sporcuların heyecanına ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:26
Yaz Spor Okullarından Görkemli Kapanış
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için açılan Yaz Spor Okulları, kapanışı görkemli bir törenle yaptı. Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleşen Kapanış ve Madalya Töreni’nde, 6 Temmuz tarihinden bu yana eğitim alan 2 bin 266 minik sporcu madalya heyecanı yaşadı.  Basketbol, voleybol, çocuk zumbası, cimnastik, masa tenisi, satranç, futbol, tenis, izcilik, taekwando ve aikido olmak üzere 11 farklı branşta eğitim alan sporcuların madalya töreni renkli anlara sahne oldu. Kapanış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, Beyliküdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Metin Aydın, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ve meclis üyeleri katıldı.

Çalık: Sizler için çalışmaya devam edeceğim

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık törende yaptığı konuşmada, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi, evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları adına çaba göstermeye devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum çocuklar. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü sizin sayenizde bugüne nefes, yarına umut olmaya devam edecek. Yaz Spor Okullarımızda görev yapan tüm öğretmenlerimize ve müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından kurslarını başarıyla tamamlayan sporculara tek tek madalyaları takdim edildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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