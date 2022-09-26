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Yaşam Vadisi’nin 3-4 Ve 5. Etapları Hizmete Açılıyor

1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile İstanbul’daki en büyük kent içi parklardan biri olan Yaşam Vadisi’nin 3-4 ve 5.etapları hizmete açılıyor. E-5’ten denize kadar kesintisiz bir yeşil koridor oluşturan Vadi’nin 5.etabıyla ise Beylikdüzü denizle buluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 11:28
Yaşam Vadisi’nin 3-4 Ve 5. Etapları Hizmete Açılıyor
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yaşam Vadisi, sadece Beylikdüzü’nün değil İstanbul halkının da nefes alıp dinlenebileceği, aynı zamandasosyalleşerek kendini yenileyebileceği bir yaşam alanı haline geldi. Yaşam Vadisi projesi yapılmadan önce, en uygun ve en iyi projenin hayata geçirilmesi için 2016 yılında belediye tarafından Uluslararası Fikir Yarışması düzenlendi. Danimarka’dan Kanada’ya, Güney Kore’den Avustralya’ya 22 ülkeden onlarca ekip yarışmaya katıldı. Hayata geçen proje ise dünyanın önde gelen tasarım ve mimarlık ofislerinin katılımıyla uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda seçildi. Kurgulanırken doğaya uyumluluğu ön planda tutulan Vadi içerisinde; 28.5 km yürüyüş yolu, 15 km bisiklet yolu, çim teraslar, seyir terasları, bitki tünelleri, göletler, şelaleler, çeşitli bahçeler, spor ve oyun alanları, sanat atölyeleri, anıtlar, meydanlar, oturma ve piknik alanlarının yanı sıra 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi, Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olan Kaykay Parkı ve Yaşam Bahçesi de bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Beylikdüzü’ne 1 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alan

8 etaptan oluşan veİstanbul’daki en büyük kent içi parklardan biri olan Yaşam Vadisi’nin 250 bin metrekareden oluşan 1. etabı 2017’de; 160 bin metrekareden oluşan 2. etabı 2019 yılında ilçeye kazandırıldı. Beylikdüzü’ndeki aktif yaşamın bir parçası olan Vadi’nin 3-4 ve 5. etaplarındaki çalışmalar iseBeylikdüzü Belediyesi ve İBB iş birliğiyle tamamlandı.Aynı zamanda, e-5’ten denize kadar kesintisiz ulaşan Vadi’nin 5.etabıyla birlikte Beylikdüzü denizle buluştu.Çalışmalarında hızla sona gelinen 6.etabın yanı sıra 7 ve 8.etapların da tamamlanması ile Beylikdüzü’ne toplamda 7 km uzunluğunda, 1 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alankazandırılmış olacak. Tüm İstanbul’a nefes olan Vadi’nintamamlanan 3-4 ve 5.etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımlarıyla gerçekleşecek törenle açılacak.

TARİH: 24 EylülCumartesi

SAAT: 15.30

YER: Yaşam Vadisi Çerkes Kültür Evi yanı

ADRES: Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi Yaşam Vadisi park içi yolu Beylikdüzü – İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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