Yaşam Vadisi’nde Zumba Şenliği

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Zumba Şenliği düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan çocukların gösterisi ile başlayan şenlik, zumba antrenörü Didem Zeybek’in yetişkinler için hazırladığı dans gösterisi devam etti.