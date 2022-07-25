Yaşam Vadisi’nde Zumba Şenliği

Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:35
İlçe halkını spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde
Zumba Şenliği düzenledi. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı şenlik, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda zumba eğitimi gören öğrencilerin gösterisi ile başlayan
etkinlik vatandaşlardan tam not aldı. Çocukların gösterisinin ardından sahnede yerini alan Zumba Antrenörü
Didem Zeybek'in eşliğinde gerçekleşen gösteri ile de Vadi'de keyif dolu anlar yaşandı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Son Güncelleme: 25.07.2022 09:39