Yaşam Vadi̇si̇ Kafkas Halk Danslarına Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı

Beylikdüzü Belediyesi, Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle çerkes kültürünü ve halk danslarını tanıtmak amacıyla "7’den 77’ye Kafkas Halk Dansları" programı düzenledi. Yaşam Vadisi 1.etapta bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşen programa Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Müslüm Akülker, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Handan Öztürk, Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Çerkes Kültür Evi KUTIJ Çocuk Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu gibi grupların yanı sıra solo dans gösterileri de büyük beğeni topladı. AZAR grubunun da sahne aldığı programda vatandaşlar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Fidanlar dostluk ve kardeşlik için dikildi

Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok açılışta yaptığı konuşmasında, “Çerkes dostları söylemimizin gün geçtikçe güçlendiğini görmekten ziyadesiyle memnunum. Her kültürü kendi özellikleriyle yaşatıp, birbirine saygı duyan kültürleri destekleyen ve bu tip organizasyonlarda her türlü desteği sağlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Burada ekilen dostluk tohumlarının demokrasi şölenine dönüşeceğinden hiçbir şüphem yok.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Handan Öztürk ise “2018 yılından bu yana Çerkes Kültür Evi Derneği, çeşitli etkinliklerle kendilerini ve kültürlerini anlatıyorlar. Bugün de onlardan birindeyiz. Kültürlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan halk danslarının bir bütününü izleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Ömer Çötok, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlerin adına Çerkezköy’de bulunan Kuzey Kafkas Çerkes Ormanı'na dikilen fidelerin sertifikalarını takdim etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)