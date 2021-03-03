Yaşam Vadisi Denizle Buluşmaya Hazırlanıyor

1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin denizle buluşmasında sona yaklaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla 3. etabı tamamlanan projenin 4. ve 5. etap çalışmaları ise İSKİ ile koordineli bir şekilde devam ediyor. 2020 yılı sonu itibarıyla tamamlanan ve hizmete sunulmadan önceki son hazırlıkları yapılan 3. etapta, 82 bin m²’lik çim ve bitkisel alanın yanı sıra 5 bin 200 metre yürüyüş yolu ve 4 bin metreye yakın bisiklet yolu bulunuyor. Vadi içerisinde çeşitli yaş gruplarına hitap eden tünel, kaydıraklı oyun alanı, çim tepeli konsept oyun alanı, duyusal gelişim oyun alanı (sokak oyunları), lavanta bahçesi, Sivas Kongre Meydanı, meydan/seyir terası, pergoleli oturma alanları, soğuk piknik alanı, wc, yansıma havuzu, aydınlatma meydanı, bitki tüneli gibi konseptli yeşil alan tasarımları ile görsel peyzaj alanları oluşturulurken, çim amfiler ve oturma locaları ile de ilçe halkının keyifle, günün yorgunluğunu atacağı alanlar tasarlandı.

İSKİ Çalışmaları Hummalı Bir Şekilde Devam Ediyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 200 bin m²’lik alanıyla Vira Kavşağı ile Marmara Caddesi arasında bulunan Yaşam Vadisi 4. etapta ise yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarının çalışmaları hızla devam ediyor. 4. etap boyunca kesintisiz yürüyüş yolları ve 4 bin 400 m uzunluğundaki bisiklet yolu yapımı için Ayazma Caddesi altgeçit çalışması ile etaplar arası bağlantı sağlanırken çalışma alanında İSKİ, güvenliği arttırmak amacı ile dere çevresindeki duvarları yükselterek çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk piknik alanı, temalı çocuk oyun alanları, amfiler, kaskatlı şelale, workout alanı, temalı bahçeler, etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, wc, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları gibi konseptli peyzaj tasarımları ile alanda ilçe halkının yeşilin bin bir tonuyla buluşturacağı tasarımlar yer alıyor.

“Yaşam Vadisi’ni yaz ayı içerisinde denizle buluşturmuş olacağız”

Toplamda 5 etaptan oluşan ve ilk etabı 2017 yılında Beylikdüzü’ne kazandırılan Yaşam Vadisi’nin denizle buluşacağı 78 bin metrekarelik son etapta ise dere ıslahı çalışmaları devam ediyor. Okuma bahçesi, kokulu bitkiler gösteri alanı, bisiklet parkurları, ahşap pergole oturma alanları ve bin m uzunluğundaki dere kenarında bulunan yürüyüş yolları ile Beylikdüzü D100 karayolundan Marmara Denize kadar kesintisiz bir yeşil koridor tasarlanıyor. Yaşam Vadisi’nin Ağustos ayı içerisinde denizle buluşacağını müjdeleyen ve devam eden çalışmaları titizlikle yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Yaşam Vadisi’ni yaz ayı içerisinde denizle buluşturmuş olacağız. 4. ve 5. etabımızın imalatları da eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kent artık denize yüzünü dönecek ve biz vatandaşlarımızla birlikte denizle kucaklaşacağız.” ifadelerini kullandı