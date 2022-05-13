banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.419,23
ALTIN
904,82
DOLAR
15,49
STERLİN
18,99
EURO
16,13
Engelliler Survivor Yarışmasında BJK Kadın Futbol Takımı ile Buluştu
Engelliler Survivor Yarışmasında BJK Kadın...
Boğaz Gezisi Yapmayan Kalmasın
Boğaz Gezisi Yapmayan Kalmasın
Meclis Üyesi Tezcan İstanbul’un Fethini Anlattı (VİDEOLU)
Son Dakika
Meclis Üyesi Tezcan İstanbul’un Fethini...
İBB ve Zeytinburnu Belediyesi ortak çalıştı 30 yıllık imar sorununu çözüldü (VİDEOLU)
Son Dakika
(VİDEOLU)İBB ve Zeytinburnu Belediyesi ortak...

Yaşam Bahçesi̇’nde Yazlık Fi̇deler Toprakla Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fideleri toprakla buluştu. İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına umut olan bahçenin bu yıl ki dikiminde, artan fiyatlar sonucu vatandaşın erişmekte zorluk çektiği yazlık sebzelere ağırlık verildi. Emekçilerle birlikte fide dikimine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projeyle şimdiye kadar 130 ton mahsulün yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştığını belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 15:01
Yaşam Bahçesi̇’nde Yazlık Fi̇deler Toprakla Buluştu
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi’nin bir yandan kent tarımını desteklemek bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak hedefiyle ilçeye kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Bu yıl ki dikimde, insanların her gün kullandığı fakat artan fiyatlarla birlikte erişmekte zorluk çektiği mevsim sebzelerinden; domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber çeşitlerine ağırlık verildi. Dikimde emekçilerle birlikte fideleri toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu güne kadar 130 ton mahsulün yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldığını belirtti.

Hasat haziran ayında

Gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanlarının önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Çalık, “Pandeminin yarattığı kriz şimdi de yerini, halkımızı derinden etkileyen bir ekonomik krize bıraktı. Kent yoksulluğu şiddetlenirken, yoksulluğun en temel gıda ürünlerine erişimin bile ne kadar zorlaştırdığına her gün tanık oluyoruz. Bu yoksullukla mücadele etmek için pandeminin başında Beylikdüzü’ne Yaşam Bahçemizi kazandırmıştık. Bugüne kadar, burada yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi ihtiyaç sahibi komşularımızın sofrasına taşıdık. Buradan aldığımız ürünlerin bir kısmını da Beylikdüzü Mutfak’a göndereceğiz ve orada da sıcak yemeğe dönüşecek. İnşallah haziran ayında hasadımızı hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyli̇kdüzü Sabah Sporu İle Güne Zinde Başlıyor
Beyli̇kdüzü Sabah Sporu İle Güne Zinde Başlıyor
Kırlangıç Gençlik Festivali Başlıyor
Kırlangıç Gençlik Festivali Başlıyor
Çalık: Hepinizi Dayanışmaya Destek Olmaya Çağırıyorum
Çalık: Hepinizi Dayanışmaya Destek Olmaya Çağırıyorum
Hayırlı İftar Sofrası 15 Bin Kişiyi Ağırladı
Hayırlı İftar Sofrası 15 Bin Kişiyi Ağırladı
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin Kişi İle Açtı
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin Kişi İle Açtı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169