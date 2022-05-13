Yaşam Bahçesi̇’nde Yazlık Fi̇deler Toprakla Buluştu

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi’nin bir yandan kent tarımını desteklemek bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak hedefiyle ilçeye kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Bu yıl ki dikimde, insanların her gün kullandığı fakat artan fiyatlarla birlikte erişmekte zorluk çektiği mevsim sebzelerinden; domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber çeşitlerine ağırlık verildi. Dikimde emekçilerle birlikte fideleri toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu güne kadar 130 ton mahsulün yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldığını belirtti.

Hasat haziran ayında

Gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanlarının önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Çalık, “Pandeminin yarattığı kriz şimdi de yerini, halkımızı derinden etkileyen bir ekonomik krize bıraktı. Kent yoksulluğu şiddetlenirken, yoksulluğun en temel gıda ürünlerine erişimin bile ne kadar zorlaştırdığına her gün tanık oluyoruz. Bu yoksullukla mücadele etmek için pandeminin başında Beylikdüzü’ne Yaşam Bahçemizi kazandırmıştık. Bugüne kadar, burada yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi ihtiyaç sahibi komşularımızın sofrasına taşıdık. Buradan aldığımız ürünlerin bir kısmını da Beylikdüzü Mutfak’a göndereceğiz ve orada da sıcak yemeğe dönüşecek. İnşallah haziran ayında hasadımızı hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.