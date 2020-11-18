Yaşam Bahçesi'nde İlk Kış Hasadı Yapıldı

Proje hayata geçerken yıllık hedeflerinin 35 ton olduğunu ancak kışlık ürünlerdeki 15 ton hasat ile bu rakamın 40 tonu aşacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ekilen ürünlerimizin büyük bir kısmı filizlendi, bugün ise ilk kışlık hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Üretmek, üretim yapmak çok kıymetli. Hele ki şehrin ortasında tarımsal üretim yapmanın ayrı bir kıymeti var.” şeklinde konuştu.

Kent tarımını destekleyerek ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunan Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi’ndeki ilk kış hasadını yaptı. Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük alanda yer alan Yaşam Bahçesi’nde gerçekleşen ürün hasadına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçede faaliyet gösteren STK’lar katıldı. Gıda Bankası aracılığıyla vatandaşların güvenli ve temiz gıdaya erişiminin sağlandığı Yaşam Bahçesi’nde mevsim sebzelerinden; marul, kıvırcık, tere, roka, karnabahar, pırasa, ıspanak, turp, brokoli, pazı, soğan, havuç, enginar, bakla, kara lahana, beyaz lahana, kırmızı lahana ve Brüksel lahanasının olduğu toplam 18 çeşit ürünün bulunuyor.

Öncelik İhtiyaç Sahibi Ailelerin

Yaşam Bahçesi projesi hayata geçerken yıllık hedeflerinin 35 ton olduğunu ancak kışlık ürünlerdeki 15 ton hasat ile bu rakamın 40 tonu aşacağını belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, “Ekilen ürünlerimizin büyük bir kısmı filizlendi, bugün ise ilk kışlık hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Üretmek, üretim yapmak çok kıymetli. Hele ki şehrin ortasında tarımsal üretim yapmanın ayrı bir kıymeti var. Burada bir taraftan da ata tohumlarımızı dikiyoruz, onların ürünlerini alıyoruz. Böylelikle nesilden nesile aktarılıyor bu tohumlar. Şu an için 560 adet ata tohumumuz mevcut.” ifadelerini kullandı. İlçe halkının Yaşam Bahçesi’ne ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Başkan Çalık ayrıca, “Vatandaşların ürünleri satın alma gibi talepleri de var. Bu isteklerini ilerleyen zamanlarda yerine getirmeye çalışacağız. Ama şu an için önceliğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz.” şeklinde konuştu.