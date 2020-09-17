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Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin büyük ilgi gören ve paylaşma ruhunu perçinleyen projesi Yaşam Bahçesi’nde kış hazırlıkları başladı. Kış aylarının sebze fide ve tohumları dikim için hazırlanırken örnek gösterilen proje şimdiye kadar yaklaşık 20 ton mahsul ile 3 bin 754 hanenin sofrasına umut oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2020 Perşembe 12:05
Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hayata geçirilen ve 3 bin 754 hanenin sofrasına umut olan Yaşam Bahçesi’nde kış hazırlıkları başladı. Kent tarımını destekleyerek Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin de güvenli ve temiz gıdaya erişimini sağlayan projede bugüne dek yaklaşık 20 ton mahsul toplandı. Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda yer alan Yaşam Bahçesi’nde mevsim sebzelerinden marul, kıvırcık, tere, roka, karnabahar, pırasa, ıspanak, turp, brokoli, pazı, soğan, havuç, enginar ve lahana çeşitlerininde olduğu toplam 15 çeşit ürünün ekimi gerçekleşiyor.  

Çalık, “Üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz”

Tüm İstanbul’a ve hatta Türkiye’ye örnek olan Yaşam Bahçesi projesi ile kış aylarında da üretmeye ve paylaşmaya devam edileceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiğimiz, üreten Beylikdüzü hayalimizin en güzel yansımalarından olan Yaşam Bahçelerimizde yetiştirmeye başladığımız sebze ve meyvelerin bir kısmını hasat ettik ve Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırdık. Hem kendine yeten bir Beylikdüzü inşa etmek hem de ihtiyaç sahibi komşularımızın aile bütçesine katkı sağlamak için kentsel tarıma yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Beylikdüzü’nü bu alanda öncü ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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