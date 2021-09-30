Yaşam Bahçesi Kışa Hazır

Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek ve güçlendirmek için hayata geçirdiği Yaşam

Bahçesi’nde kış hazırlıkları başladı. Bahçe, 13 çeşit üründen 56 ton mahsulün elde edildiği yaz sezonunun

ardından toprağın traktörle işlenmesi, gübreleme ve çapalama gibi çalışmalardan sonra kışlık fide ve

tohumlar için hazırlandı. Mevsimin ilk fidelerinin dikildiği 20 dönümlük alanda mevsim sebzelerinden;

marul, kıvırcık, tere, roka, karnabahar, pırasa, ıspanak, turp, brokoli, pazı, soğan, havuç, pancar, pazı ve

lahana çeşitlerinin de olduğu toplam 16 çeşit ürünün dikimi gerçekleşti. Projede şimdiye kadar toplamda 105

ton mahsul, Belediye’nin Gıda Bankası aracılığıyla 23 bin 900 ihtiyaç sahibi hanenin sofrasına ulaştı.

Çalık: Kentsel tarıma yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Yaşam Bahçesi projesi ile Beylikdüzü’nü öncü ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi ile ilk günden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi

ailemizin sofrasına ulaştık. Her zaman dayanışma ruhunun birleştiriciliğinden güç alarak, komşularımızın

kalplerine dokunan işler üretmeye gayret ettik. Yaşam Bahçesi de bu felsefemizin en güzel yansımalarından

biridir. İnanıyorum ki diktiğimiz kışlık fidelerimizle ilk günden bu yana elde ettiğimiz 105 ton mahsulü daha

da artıracağız. Üreten ve kendine yeten bir Beylikdüzü için kentsel tarıma yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)