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Yaşam Bahçesi Kışa Hazır

Beylikdüzü Belediyesi tarafından üreten ve kendine yetebilen bir kent olma hedefiyle hayata geçirilen Yaşam Bahçesi, ikinci kışına hazırlanıyor. Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda yer alan Bahçe’de mevsim sebzelerinden 16 çeşit ürünün dikimine başlandı. Örnek olarak gösterilen projede ilk günden bu yana 105 ton mahsul 23 bin 900 haneye ulaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2021 Perşembe 11:37
Yaşam Bahçesi Kışa Hazır
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Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek ve güçlendirmek için hayata geçirdiği Yaşam
Bahçesi’nde kış hazırlıkları başladı. Bahçe, 13 çeşit üründen 56 ton mahsulün elde edildiği yaz sezonunun
ardından toprağın traktörle işlenmesi, gübreleme ve çapalama gibi çalışmalardan sonra kışlık fide ve
tohumlar için hazırlandı. Mevsimin ilk fidelerinin dikildiği 20 dönümlük alanda mevsim sebzelerinden;
marul, kıvırcık, tere, roka, karnabahar, pırasa, ıspanak, turp, brokoli, pazı, soğan, havuç, pancar, pazı ve
lahana çeşitlerinin de olduğu toplam 16 çeşit ürünün dikimi gerçekleşti. Projede şimdiye kadar toplamda 105
ton mahsul, Belediye’nin Gıda Bankası aracılığıyla 23 bin 900 ihtiyaç sahibi hanenin sofrasına ulaştı.
Çalık: Kentsel tarıma yatırımlarımızı sürdüreceğiz
Yaşam Bahçesi projesi ile Beylikdüzü’nü öncü ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi ile ilk günden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi
ailemizin sofrasına ulaştık. Her zaman dayanışma ruhunun birleştiriciliğinden güç alarak, komşularımızın
kalplerine dokunan işler üretmeye gayret ettik. Yaşam Bahçesi de bu felsefemizin en güzel yansımalarından
biridir. İnanıyorum ki diktiğimiz kışlık fidelerimizle ilk günden bu yana elde ettiğimiz 105 ton mahsulü daha
da artıracağız. Üreten ve kendine yeten bir Beylikdüzü için kentsel tarıma yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”
ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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