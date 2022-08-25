Yaralı Leylek Koruma Altına Alındı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde kanadı kırılarak yola düşen leylek, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildi. Gelen ihbar sonrası veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan leylek, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı. Kanadında oluşan kırık sonrası uçma yetisini kaybeden leylek, gerekli tedavilerin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tunçel: Gerekli tüm müdahaleleri en hızlı şekilde yaptık

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüze gelen ihbar sonrası hekimlerimizle birlikte ilk müdahaleyi yaptık ve yaralı leyleği hızlıca Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdik. Hayvanımız kemik hattındaki kırıktan dolayı kanadının uç kısmını maalesef ki kaybetmiş ve bu sebeple bir dahauçamayacak. Burada hekim arkadaşlarımız acil müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA