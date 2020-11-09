Ulu Önder Atatürk, 82’nci Ölüm Yıl Dönümünde Beylikdüzü’nde Anılacak

Saatler 17.00’ı gösterdiğinde ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda düzenlenecek ‘82. Yılında Atatürk’ün Işığında’ Atatürk Portreleri Grup Resim Sergisi’yle birbirinden kıymetli üç sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Beylikdüzü Bilim Yaşam Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu, İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Sanatla Yaşam Atölyeleri katılımcılarından emekli Resim-İş öğretmeni Harun Şahin'in eserleri, 10 Kasım -10 Aralık 2020 tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi'de 1 ay süresince izlenebilecek.

Son olarak ‘Esaretten Özgürlüğe’ isimli tiyatro oyunu ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde saat 18.00’da izleyiciyle buluşacak. Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in başrollerini paylaştığı oyun ücretsiz olarak sahnelenecek.

TARİH: 10 KASIM 2020/SALI

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

YER: YAŞAM VADİSİ ÇANAKKALE ZAFER MEYDANI ve ATATÜRK ANITI

SAAT: 09.05

MEVLİD OKUTULMASI

YER: FSM CAMİİ

SAAT: 15.34 İKİNDİ NAMAZI SONRASI

‘82.YILINDA ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA’ ATATÜRK PORTRELERİ RESİM SERGİSİ

YER: BEYLİKDÜZÜ ATATÜRK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ/GALERİ BEDRİ RAHMİ SERGİ SALONU

SAAT: 17.00

‘ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE’ İSİMLİ TİYATRO GÖSTERİMİ

YER: BEYLİKDÜZÜ ATATÜRK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ/BEYLİKDÜZÜ SAHNESİ

SAAT: 18.00

ADRES: BEYLİKDÜZÜ ATATÜRK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ - Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)