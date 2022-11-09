Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım'da Beylikdüzü’nde Anılacak

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlanışının 84'üncü yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anacak. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ilçe protokolünün katılımıyla, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek çelenk sunma töreniyle başlayacak anma programı, sergi, konser ve söyleşi programlarıyla devam edecek. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı etkinlikleri kapsamında ayrıca Zehra Çalık ve yazar Sevil Yaşar, Beylikdüzü Atatürk Kültürve Sanat Merkezi’nde Okur-Yazar buluşmalarında ‘Bir Öğretmenin Kaleminden Atatürk’ kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Saat 13.30’da başlayacaketkinliğinin ardından ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı yapılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ata’ya Saygı Koşusu 13 Kasım Pazar günü

Saatler 20.00’ı gösterdiğinde iseŞef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Gün boyu süren anma etkinliklerinin ardındanBeylikdüzü’nde geleneksel hale gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutularak lokma dağıtılacak.13 Kasım Pazar günü ise Gürpınar sahilinde ‘Ata’ya Saygı Koşusu’ gerçekleştirilecek. 08.30’da protokol konuşmalarıyla başlayacak olan programda saatler 09.05’i gösterdiğinde koşunun startı verilecek.