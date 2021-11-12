Ulu Önder 83’üncü Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Gün boyu devam eden anma etkinlikleri kapsamında konuşma yapan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “10 Kasım sadece matem günü değildir; Ata’mızı ve
halkımız için yaptıklarını, düşüncelerini, amaçlarını anlama, özümseme günüdür.
Ata’mızın ilke, düşünce ve değerlerinden asla vazgeçmeden mücadele edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yıldönümünde özlem ve minnetle andı.
Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinlikleri, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve
Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beylikdüzü’nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından ilçe
protokolünün de katılımıyla gerçekleşen Beylikdüzü Kaymakamlığı programında, Büyükşehir Hüseyin
Yıldız Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Gün boyu süren anma etkinliklerinde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Fatih Sultan Mehmet Camii ve Gürpınar
Cemevi'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.
Çalık: 10 Kasım sadece matem günü değildir
Etkinlikler kapsamında ayrıca Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu iş birliğiyle “Atatürk
Samsun’da” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
17 Kasım’a kadar devam edecek olan serginin açılış töreninde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Zamanın ötesindeki fikirleri yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün 83.yıldönümündeyiz. O’nu hayatımızın her
günü şükranla anıyor, saygıdeğer hatırasını yad ediyor, fikirlerini ve ideallerini kalbimizde yaşatmaya
devam ediyoruz.10 Kasım sadece matem günü değildir; Ata’mızı ve halkımız için yaptıklarını,
düşüncelerini, amaçlarını anlama, özümseme günüdür. Ata’mızın ilke, düşünce ve değerlerinden asla
vazgeçmeden mücadele edeceğiz. Vefatının 83. yıl dönümünde, Ulu Önder Atatürk’ün aziz hatırası önünde
saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.
Ata’nın türküleri tek bir ağızdan yankılandı
Başkan Çalık programın devamında, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin 10 Kasım gösterilerini izledi.
Son olarak Ali Altay’ın “Ata’nın Türküleri” isimli konseri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan
seslendirilirken kapanışta çiçek ve plaket takdimini Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker
yaptı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)