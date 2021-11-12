Ulu Önder 83’üncü Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Gün boyu devam eden anma etkinlikleri kapsamında konuşma yapan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, “10 Kasım sadece matem günü değildir; Ata’mızı ve

halkımız için yaptıklarını, düşüncelerini, amaçlarını anlama, özümseme günüdür.

Ata’mızın ilke, düşünce ve değerlerinden asla vazgeçmeden mücadele edeceğiz.”

ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yıldönümünde özlem ve minnetle andı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinlikleri, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de

olduğu gibi Beylikdüzü’nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından ilçe

protokolünün de katılımıyla gerçekleşen Beylikdüzü Kaymakamlığı programında, Büyükşehir Hüseyin

Yıldız Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Gün boyu süren anma etkinliklerinde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Fatih Sultan Mehmet Camii ve Gürpınar

Cemevi'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Çalık: 10 Kasım sadece matem günü değildir

Etkinlikler kapsamında ayrıca Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu iş birliğiyle “Atatürk

Samsun’da” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

17 Kasım’a kadar devam edecek olan serginin açılış töreninde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, “Zamanın ötesindeki fikirleri yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün 83.yıldönümündeyiz. O’nu hayatımızın her

günü şükranla anıyor, saygıdeğer hatırasını yad ediyor, fikirlerini ve ideallerini kalbimizde yaşatmaya

devam ediyoruz.10 Kasım sadece matem günü değildir; Ata’mızı ve halkımız için yaptıklarını,

düşüncelerini, amaçlarını anlama, özümseme günüdür. Ata’mızın ilke, düşünce ve değerlerinden asla

vazgeçmeden mücadele edeceğiz. Vefatının 83. yıl dönümünde, Ulu Önder Atatürk’ün aziz hatırası önünde

saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ata’nın türküleri tek bir ağızdan yankılandı

Başkan Çalık programın devamında, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin 10 Kasım gösterilerini izledi.

Son olarak Ali Altay’ın “Ata’nın Türküleri” isimli konseri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan

seslendirilirken kapanışta çiçek ve plaket takdimini Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker

yaptı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)