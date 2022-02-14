Türkiye’nin En Büyük Fosil Ağacı Beylikdüzü’nde

Kültürel ve jeolojik miraslara sahip çıkan Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 23 milyon

yaşındaki fosil ağacı gün yüzüne çıkararak ilçenin geçmişine ışık tuttu. Halk arasında, ‘Delikli Taş’ ve

‘Dilek Taşı’ olarak da bilinen fosil ağaç; korunması, sergilenmesi ve tanıtılması amacıyla Beylikdüzü

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’ne taşındı. Beylikdüzü Belediyesi’nin başından sonuna kadar

alanında uzman isimlerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu 5 buçuk ton ağırlığındaki taşlaşmış ağacın,

tropikal bir meyve olan Afrika Elması Ağacı olduğu tespit edildi. Bulunan bu kültürel mirası kamuoyuna en

iyi şekilde anlatmak ve tanıtmak içinse kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. BAKSM’de gerçekleşen çalıştay;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık, UNESCO Türkiye Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Jeoloji

Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalık: Çocuklarınıza vereceğimiz bundan daha güzel bir hediye olamaz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılışta yaptığı konuşmasında Beylikdüzü’nde pek çok

tarihi doku ve mirasa büyük hassasiyetle yaklaşıldığını belirterek, “Kentlerin tarihsel deneyim ve

serüvenlerini araştırmak, yarınları şekillendirmek adına çok kıymetli. Beylikdüzü Belediyesi olarak bugüne

nefes yarına umut olma felsefemizin de temelini bu oluşturuyor. Beylikdüzü sanıldığının aksine çok daha

uzak bir tarihten izler taşıyor. Ve bugün bu uzak tarihin 23 milyon yıl öncesine dayandığını görüyoruz. Fosil

ağacımız şu ana kadar Türkiye’de bulunan en büyük fosil ağaç olma özelliğini taşıyor. Hem görsel hem de

bilimsel olarak önemli bir jeolojik miras ve kültür mirası olan Dilek Taşı’nı korumaya almış olmanın haklı

sevincini yaşıyorum. Bizim çocuklarınıza vereceğimiz bundan daha güzel bir hediye olamaz. Bu çalışmanın

bir belediyenin, jeolojik miras öğesini korumaya aldığı ilk örnek olduğunu öğrendim. Yalnızca maddi

ağırlığa değil 23 milyonluk derin bir ağırlığa sahip fosil ağacımızı zarar görmeden sergileme alanına

getirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; tarihsel, jeolojik ve kültürel

miras; bir toplumun tüm bireylerine ortak geçmişlerini anlatan, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren

bir hazinedir.” ifadelerini kullandı. Her ay çocuklar için ‘fosil ağaç atölyesi’ düzenleyeceklerini de belirten

Başkan Çalık, ortaya çıkaracakları saklı tarihi değerlerin Beylikdüzü Kent Belleği Müzesi’nde

sergileneceğinin de müjdesini verdi.

İmamoğlu: Bu adımın tüm Türkiye’de duyulmasını önemsiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, “Yerel halk tarafından yıllardır ismini duyduğum ve

gidip yerinde gördüğüm bu taşın, bir gün ağaç olarak karşıma çıkacağını bilmezdim. Bunun toplumla

buluşması kıymetli Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a nasip oldu. Bu anlamda Beylikdüzü halkının bunu

burada yaşamış, görmüş ve hissediyor olması bence çok değerli. Kentimiz için de büyük bir buluş olduğunu

görüyor, jeolojik tarihine ışık tuttuğunu hissedebiliyorum. Atılan bu adımın tüm Türkiye’de duyulmasını

önemsiyorum.” şeklinde konuştu.

Bilimsel oturumlarda tüm detaylar paylaşıldı

Fosil ağacın hikayesinin anlatıldığı çalıştay kapsamında ayrıca, Prof. Dr. Sabah Yılmaz Şahin’in

moderatörlüğünde alanında uzman akademisyenlerle bilimsel oturumlar gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi

Plan ve Proje Müdürü Anıl Sarıcan Delibay, fosil ağacın bulunmasından taşınmasına kadar oldukça hassas

bir süreç yürütüldüğünü belirterek tüm detayları aktardı. Oturumların devamında; Prof. Dr. Namık Yalçın,

‘İstanbul’un Jeolojik Miras Öğeleri’ konusunda paylaşımlarda bulunurken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yıldırım Güngör ‘Ağaçlar Nasıl Fosilleşir?’, İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik ise ‘Fosil ağaçlar, tanımlaması ve önemi’ konulu

sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından çiçek ve plaket takdimini eşi Zehra Çalık ile birlikte yapan

Başkan Mehmet Murat Çalık, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Plaketini almak için

sahneye çıkan Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan ise çalışmalarından dolayı Başkan

Çalık’ı tebrik ederek ‘Jeolojik Miras Elçisi’ ilan edilmesini teklif etti.