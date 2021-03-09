Türkiye'de Kadın Olmak Konuşuldu

Duygu Demirdağ moderatörlüğünde gerçekleşen panelin katılımcıları olan Zehra Çalık, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve oyuncu Mert Fırat omuz omuza mücadele ile fırsat eşitliğinin sağlanabileceği mesajını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlediği etkinlikler kapsamında son olarak online üzerinden Türkiye’de Kadın Olmak konulu panel gerçekleştirdi. Duygu Demirdağ moderatörlüğünde gerçekleşen panelin katılımcıları Zehra Çalık, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Oyuncu Mert Fırat olurken kadınların toplumdaki yeri, karşılaştıkları sorunlar ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılacak adımlar konuşuldu. Aynı zamanda önemli gün kapsamında Beylikdüzü Belediyesi TV kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleşen Platform programında birbirinden değerli isimler önemli paylaşımlarda bulundu.

Zehra Çalık: Kooperatifleşmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum

Panelin katılımcılarından biri olan ve Beylikdüzü Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerini paylaşan Zehra Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğümüz çok güzel işlere imza atıyor. Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılıyor. Giyim ve eşya konusunda da yardımlar devam ediyor. Kadınların topluma daha kolay katılabilmesi için belediyenin ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ projesi vardı. Bu proje, kadınlardan çocukların bakım yükünü alıp çalışma hayatına daha kolaylıkla atılabilmesine imkân sağlayacak. Aynı zamanda kooperatifleşmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizde bu yönde çalışmalar var ve belediyemiz de süreçlere destek sağlıyor. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu: Birbirimizi sevecek ve mücadelemizi sürdüreceğiz

Sivil toplum alanında yaptığı önemli çalışmaların yanı sıra siyaset geçmişi de olan Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ise kadınların siyasetteki durumunu değerlendirdi. Kadınların, partilerin karar mekanizmalarında daha çok yer alması için büyük çabalar sarf etmek zorunda kaldığını vurgulayan Türkoğlu, “Hiçbir kadını birilerinin lütfuna bırakacak kadar çaresiz görmüyorum. Güçlü kadınlar, güçlü hemcinslerine destek olacak, onların yolunu açacak ve destek verecek. Elele vermek dışında başka hiçbir çaremiz yok. Birbirimizi sevecek ve mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Türkoğlu aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi’nin kurduğu Gıda Bankası ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Elele Yaşam Derneği hakkında da bilgiler paylaştı.

Güllü: Yan yana ve omuz omuza dayanışmayı örgütleyelim

Türkiye’nin ilk Acil Yardım Hattı’nı kuran ve kadınların mücadelesinde öncü isimlerden biri olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü panelin bir diğer önemli katılımcısı oldu. Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Güllü, “İstanbul Sözleşmesi bizim yaşam hakkımız, garantimiz ve sigortamız. Onun için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nde hükümet kadar yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü belirten Güllü, “Belediyelerin sığınak açma, danışma merkezi açma, bu süreçte yerel eşitlik eylem planlarını yapma, karar mekanizmalarında eşit sayıda kadın ve erkeğin çalışmasını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçmesini sağlamak gibi görevleri var. Beylikdüzü Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarının ciddi şekilde yürütüldüğünü duyuyorum. Covid-19 dönemini biraz daha rahata erdirebilirsek yüz yüze gelip incelemelerle daha farklı işlere de imza atacağımıza inanıyorum. 8 Mart bir anmadır, bu anmanın farkındalığıyla taleplerimizi daha fazla seslendirelim ve bu sesin daha çok duyulması adına yan yana ve omuz omuza dayanışmayı örgütleyelim” ifadelerini kullandı.

Fırat: Bizim sektörü ayakta tutan kadınlar

Türkiye’de kadın olmanın konuşulduğu panelde oyuncu Mert Fırat ise hem sivil toplum alanında yaptığı önemli işler hem de mesleği hakkında paylaşımlarda bulundu. Yanındayız Derneği’nin kurucu üyesi olan Fırat, “Hem eğitimde, hem maaş düzeninde hem de karar alma mekanizmalarında maalesef kadınlar hala yeterli sayıda değil. Yanındayız Derneği’nin amacı da tam olarak bu Derneğe üye olan erkek yöneticilerin önümüzdeki 5 yıl için taahhütleri var. Bulundukları bütün şirketlerde yüzde 50-50’yi sağlayabilecek düzene gelecekler. Üye olmanın tek şartı ise maaşları eşitlemek” dedi. Dizi sektöründe kadınların çoğunlukta olduğunu da belirten Fırat, “Bizim sektörü ayakta tutan kadınlar. Benim oynadığım dizinin yönetmeni de bir kadın. Yazarlarımız keza ağırlıklı olarak kadın. Bu tarafta elimizden geldiğince kendi sektörümüzde kapının önünü temiz tutmaya çalışıyoruz. Başrollerin aldığı ücretlerde erkekler ve kadınlar olarak ayrılmıyor” dedi.

Çalık: Kadınlarla omuz omuza mücadele etmek zorundayız

Panelin sonuna katılarak Kadınlar Günü’nü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Kadınların gücüne ve enerjisine çok inanan bir yerel yöneticiyim. Zehra hanım benim en büyük destekçim. Kendisinin enerjisiyle en sıkıntılı anlarda motive olup tekrar çalışmaya devam ediyorum. Bütün süreçlerimizde kadınların var olmasını istiyoruz. Toplumumuzu daha iyi bir noktaya getirebilmemiz için kadınlarla omuz omuza mücadele etmek zorundayız. Yerel yönetici olarak elimizden geldiğince bu kentte yaşayan bütün insanların hayatlarını kolaylaştırmak için projelere odaklanmış durumdayız. İnşallah güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Platform Önemli Konukları Ağırladı

Gerçekleşen panelin ardından Beylikdüzü Belediyesi TV kanalından canlı olarak yayınlanan Platform programında önemli isimler Beylikdüzü halkı ile buluştu. Sosyolog ve yazar Nimet Erenler Gülkökü, Türkiye’de kadın olmayı toplumsal ve sosyolojik olarak ele alırken CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ve İYİ Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Fisun Mehlika Toca partilerinin kadın politikalarını paylaştı. Avukat Tülay Bekar ise kadınların hakları, yasalar ve düzenlemeler hakkında önemli bilgiler aktardı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)