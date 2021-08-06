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Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi Açıldı

Türkiye’nin en köklü engelli örgütü olan Türkiye Sakatlar Derneği’nin Beylikdüzü Şubesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen dernekler yerleşkesinde açıldı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve dernek temsilcileri katıldı. Açılışta konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Engelsiz bir Beylikdüzü hedefimiz var ve bunu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 16:49
Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi Açıldı
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Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi’nin açılışı, Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen dernekler yerleşkesinde gerçekleşti. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, dernek üye ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşma yapan Dernek Genel Başkanı Boyraz, “Açılışını yapacağımız hizmet binası, kamu hizmeti verenlere örnek bir eser niteliği taşıyor. Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin nasıl güzel sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bir kamu hizmet binasında neler olması gerektiğini, nasıl işlevsel kılınabileceğini çok iyi şekilde yansıtıyor. Bu güzel eseri Beylikdüzü’ne kazandıran Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Hançerli: Türkiye Sakatlar Derneği ülkenin tamamını kucaklayan bir dernektir

Türkiye Sakatlar Derneği’nde 12 yıllık bir yöneticilik geçmişi olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise “Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye’nin engelli hakları mücadelesinde çok önemli yapı taşlarını koymuş, çok önemli kazanımlara vesile olmuş, kamu yararına çalışan ve ülkenin tamamını kucaklayan bir dernektir. Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık’a, Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi’nin açılmasına olanak sağladığı için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Engelsiz bir Beylikdüzü hedefimiz var                               

Açılış konuşmasına Türkiye Sakatlar Derneği’nin bir şubesini Beylikdüzü’nde açmanın onurunu yaşadıklarını belirterek başlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Engelli yurttaşlarımızın hayatın her alanında olmasını ve hayata eşit katılmalarını istiyoruz. Burada yerel yöneticilerin çok ciddi sorumlulukları var. Engelsiz bir Beylikdüzü hedefimiz var ve bunu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Beylikdüzü’nde insanları engelli gören zihniyeti, yani zihinlerdeki engelleri kaldırabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik hizmetlerine de değinen Çalık, “Engelli bireylerimizin Kavaklı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sosyal yaşama katılmalarına olanak sağlıyoruz. Gürpınar SGK alanında yaklaşık bin 50 metrekarelik Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de hızla inşa ediyoruz. Tekerlekli sandalyeden pusete ve bisiklete kadar medikal malzeme taleplerini, bağışçılarımızın desteğiyle karşılıyoruz. Tekerlekli sandalye kullanan veya yürüme güçlüğü çeken komşularımızın hastane nakillerini sağlıyoruz. ‘Bir Engel de Diş Olmasın’ projemizle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Beylikdüzü’nde yaşayan 103 engelli komşumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti verdik. Ayrıca ilçemizde yaşayan engelli komşularımız ve ailelerine ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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