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Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı

Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı hizmete açıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kaykay Şenliği ile gençlerin kullanımına sunulan alan Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunuyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 12:47
Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı
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Beylikdüzü Belediyesi, 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı’nı hizmete açtı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kaykay Şenliği ile gençlerin kullanımına sunulan alan Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunuyor. Toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin 432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı da içerisinde barındırıyor.

2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilecek

Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor. Vatandaşların da hoşça vakit geçirebilecekleri alanın çevresinde ise ayrıca macera parkuru ve kuru havuz alanları da bulunuyor. İlçede paten ve kaykay tutkunu gençlerin sayısının oldukça fazla olduğunu ve yapılan Kaykay Parkı ile birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık  “Yaşam Vadimizde Kaykay Parkı’nın karşısındaki alanda da atletizm pistinin temellerini en kısa sürede atacağız. İstanbul’un en güzel atletizm pistlerinden bir tanesini de yaptığımız zaman vadi bir Olimpiyat Vadisi’ne dönüşebilir.” dedi.

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