Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde

Şampiyona Türkiye’nin en derin kaykay parkında yapılacak
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan ‘Skate Park’ 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip. Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan kaykay parkının toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin 432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak hizmet veriyor. Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı da içerisinde barındırıyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.
KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)