Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Park Disiplini yarışları 24 – 26 Eylül’de Beylikdüzü’nde yapılacak. Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunan Skate Park’ta gerçekleştirilecek olan organizasyonda, 19 erkek (5 i milli sporcu), 5 kadın (2 si milli sporcu) sporcu olmak üzere toplam 24 sporcu mücadele edecek. 24 Eylül Cuma günü resmi antrenmanlar ile başlayacak olan etkinlik, 25 Eylül Cumartesi günü ise Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Temsilcisi, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve protokolün katılım sağlayacağı “Elemeler – Yarı Final” yarışları ile devam edecek. Etkinliğin son günü olan 26 Eylül Pazar günü final yarışları ile kapanış seremonisi ve madalya töreni düzenlenecek. Pandemi koşulları altında gerçekleşecek etkinlik öncesi alana girişte HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak. Yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ayrıca Beylikdüzü Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.