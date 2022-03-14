Talep Ve Şikayetler Hızla Çözüme Kavuşuyor

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi, karla mücadele çalışmalarıyla vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin vermedi. Kar yağışı öncesi sahada tespit ve raporlamalar yapan belediye, kış şartlarıyla mücadele operasyon planını oluşturarak ilçeyi 6 bölgeye ayırdı. Bu doğrultuda her bir bölgede başkan yardımcısı, müdür, meclis üyesi ve muhtarlar görevlendirildi. İlçede 197 araç ve bin personelle çalışmaların devam ettiğini belirten Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Kar küreme ve tuzlama ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Bu kapsamda tüm çalışmalarımızı Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden takip ediyoruz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan sahadaki ekiplerin daha etkin bir şekilde çalışmasına destek olmak, talep ve şikayetlerin hızlı karşılanması ve vatandaşa veri akışının sağlanabilmesi için Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sayısal tabanlı bir veri sistemi oluşturuldu.

Vatandaşa anlık bilgi akışı sağlandı

Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan, “Afet koordinasyon ekibimiz ilçemizi 6 bölgeye ayırdı ve biz de bu bölgelere ait olan ana arterleri, otobüs ve minibüs güzergahlarını, kamu kurumlarını, afet koordinasyon merkezlerimizi, belediyemizin birimlerini, karla mücadele araç ve tuz stok noktalarımızı haritaya işledik. Saha ekipleri ellerindeki bu sistemle, sahadaki yolların durumunu ve çalışmaları sisteme giriyor. Böylelikle anlık olarak hangi yollarımızın açık, hangi yollarımızda çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşabiliyoruz. Veriler anlık olarak Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ekranlarına düşüyor. Sosyal medya ekibimiz, çağrı merkezimiz ve saha çözüm ekiplerimiz de vatandaşa anlık olarak bilgiyi aktarabiliyor. En önemlisi hangi yolda veya bölgede sorun varsa hızlıca tespit edilebiliyor. Bu tespit sonucunda da müdahale hızlı bir şekilde yapılabiliyor.” diyerek sistemin detaylarını aktardı.