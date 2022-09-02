Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve oldukça renkli görüntülere sahne olan Beylikdüzü9. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor.Konserler, Çardak Altı Sohbetleri ve Sahaf Festivali’nin yer aldığı festivalde ayrıca ödüllü spor turnuvalarıile atölye çalışmaları da yoğun ilgi görüyor.