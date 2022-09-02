Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi

Spor turnuvaları kapsamında düzenlenen; sokak basketbolu, ayak tenisi ve tavla turnuvalarında yeteneklerini sergileyen vatandaşlar aynı zamanda kıyasıya mücadele ediyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve oldukça renkli görüntülere sahne olan Beylikdüzü9. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor.Konserler, Çardak Altı Sohbetleri ve Sahaf Festivali’nin yer aldığı festivalde ayrıca ödüllü spor turnuvalarıile atölye çalışmaları da yoğun ilgi görüyor.