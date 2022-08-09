Spor Severler Yaşam Vadisi'nde Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlıklı ve zinde bir Beylikdüzü hedefiyle spor merkezi projeleri ve spor etkinliklerini her geçen gün artıran Beylikdüzü Belediyesi, Decathlon iş birliğiyle Spor Festivalidüzenledi. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşların; futboldan basketbola, masa tenisinden okçuluğa kadar pek çok farklı branşıdeneyimlemeleri için özel alanlar kuruldu. Dopdolu geçen festivalde dj performans ve zumba ile eğlence üst seviyelere taşınırken çeşitli yarışma ve turnuvalarla tatlı bir rekabet yaşandı.Spor branşları ile birlikte plank ve top sektirme gibi yarışmalarda dereceye girenlerödüllendirildi. Öte yandan festival boyunca gerçekleştirilenbisiklet check-up atölye etkinliğindeise vatandaşlar, bisikletlerine ücretsiz olarak bakım yaptırma fırsatı yakaladı.Bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve genel kontrolleri ücretsiz olarak yapılırken antrenörler eşliğinde bisiklet sürüş eğitimleri de verildi.

“Spora ve sporcuya tam destek”

Festivale gösterilen yoğun ilgidenduydukları memnuniyeti ifade edenBeylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, “Beylikdüzü’nde kapsamlı bir spor festivali gerçekleştirdik. Amacımız gençlerin ve çocukların bir nebze olsun spor yapmalarına katkı sağlamak. Bundan sonrada böyle etkinliklerde vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü’nde spora ve sporcuya her zaman destek vereceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.