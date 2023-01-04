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“Sözümüzü Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşıyorum”

Beylikdüzü Belediyesi’nin eski kent yaşantısının izlerini taşıyan köyiçi alanlarını canlandırma, yenileme ve yeniden kentsel yaşantıya katma hedefiyle başlattığı “3 Köy 3 Meydan” projesinin çalışmaları devam ediyor. Projenin Gürpınar ayağındaki çalışmalar kapsamında, alanda bulunan elektrik trafosunun yeni yerine taşınmasının ardından mevcuttaki trafonun yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gürpınar Köyiçi Meydanı bu kentin çok güzel noktalarından biri olacak. En kısa sürede tamamlayıp burada yaşayan komşularımıza armağan edeceğiz. Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar’a verdiğimiz köy meydanı sözümüzü birer birer yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 16:11
“Sözümüzü Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşıyorum”
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Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki kırdan kente dönüşüm sürecini çok boyutlu ele aldığı “3 Köy 3 Meydan” projesinde çalışmalar devam ediyor. Köyiçi meydanlarının ana merkez özelliklerini yeniden canlandırma hedefiyle başlatılan projenin Gürpınar ayağında yeni bir adım daha atıldı. Eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş olan Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımıyla başlayan çalışmalar kapsamında, proje alanında bulunan elektrik trafosunun yeni yerine taşınmasının ardından mevcuttaki trafonun yıkımı gerçekleştirildi. Alanda Beylikdüzü Belediyesi, İSKİ, İGDAŞ ve Türk Telekom iş birliğiyle atıksu, yağmur suyu ve içme suyu ile doğalgaz ve internet altyapı hatlarının deplase çalışmaları yürütülecek. Altyapıya ilişkin çalışmaların ardından kısa sürede temeli atılacak olan proje tamamlandığında, sosyal alanlarının yanı sıra kapalı otopark gibi fonksiyonlarıyla da bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak. Meydan düzenlemesiyle birlikte hayata geçirilecek Beylikdüzü Kent Enstitüsü ise içerisindeki atölyelerle kadın, genç ve çocukların aktif kullanacağı bir alana dönüşecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çalık: Çekim merkezi olacak bir noktayı tasarlıyoruz

Proje alanındaki çalışmalarını yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çalık, “Gürpınar Köyiçi Meydan düzenleme çalışmalarımız kapsamında eski Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımını gerçekleştirmiştik. Modern ve donanımlı bir yapı olarak inşa ettiğimiz Gürpınar Polis Merkez Amirliği’ni tamamlayarak Türk Polis Teşkilatı’na armağan ettik. Şimdiki aşamada da altyapı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yaşayan komşularımızın huzur içinde kullanabilecekleri bir köy meydanları olacak. Gençler, kadınlar ve çocukların çok aktif olarak kullanacağı bir Kent Enstitüsünü de hayata geçireceğiz. Kısa süre içerisinde burayı temel atmaya hazır hale getireceğiz. Temel attıktan sonra da hızlı bir şekilde inşayı tamamlayıp çok güzel bir köy meydanını Gürpınar’da yaşayan komşularımıza hediye edeceğiz. Çekim merkezi olacak bir noktayı tasarlıyoruz. Burası bir dönüşümü yaşayacak ve bu kentin çok güzel noktalarından biri olacak. Bu projeyi vatandaşımıza anlatarak ve onların da onayını alarak hayata geçireceğiz. Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar’a verdiğimiz köy meydanı sözümüzü birer birer yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“Köy meydanını yapmakta kararlıyız”

Proje aşamasında yaşadıkları sorunlara da değinen Çalık, “Burası zor bir alan. Bir taraftan mülkiyetle ilgili sorunlarla karşılaştık. Burada Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait 300 metrekarelik bir alan var. Trampa işlemiyle bu alanı projeye dahil etmek istedik. Fakat bir trampa işlemini bile bize çok gördüler. Son olarak vazgeçerek o alanı proje alanına dahil etmedik ve projemizi revize ettik. Bazı arkadaşlarımız ‘Biz bu trampanın gerçekleşmesini sağlamazsak onlar da köy meydanını yapamazlar’ diye düşündüler. Bu vatandaş adına haksızlıktır. Biz burada köy meydanını yapmakta kararlıyız” şeklinde konuştu. Başkan Çalık yıkımın ardından bölge esnafını gezerek hem hayırlı işler diledi hem de projenin detaylarını paylaştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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