Sokak Hayvanlarını Beslerken Bunları Unutmayın

Hayvan dostu kent vizyonuyla hizmet vermeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi verdiği nitelikli hizmetleri sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri uzman hekimlerce yürütülürken besleme çalışmaları da itinayla sürdürülüyor. Müdürlük ekiplerince her gün hazırlanan mamalar ilçenin farklı noktalarında dağıtılıyor. Yoğunluklu olarak yapılaşmanın olmadığı alanlarda besleme yapıldığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, düzenli olarak hayvansal ürün ve mama olmak üzere haftalık minimum 3 ton mama dağıtımı yapıldığını ifade etti. Tunçel, yaklaşık 60 farklı noktada belediye tarafından besleme yapıldığını belirtirken gönüllü olarak besleme yapan vatandaşların hassasiyet göstermesi gereken noktalara da dikkat çekti.

Hayvanları Beslerken Bunlara Dikkat!

“Hayvanları beslemek hem vicdani hem kanuni bir görevdir” diyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Besleme yaparken evde bozulmuş yiyeceklerden ziyade, evde tüketilmiş ve fazla gelen gıdaları çöpe atmayıp değerlendirebilirsiniz. Onun dışında besleme işlemini, çevre kirliliği yaratmamaya özen gösterecek şekilde gerçekleştirmek oldukça önemli. Poşetle mama verip poşeti orada bırakmak yerine plastik kaplar tercih edilip sonrasında yıkanarak tekrar kullanılabilir veya atılabilir. Yemek verdikten sonra çevre kirliliğini yaratacak ve hayvanların yiyemeyeceği gıdaları vermemek önemli. Bu hususlara dikkat etmezsek hem çevre kirliği hem de koku ve karasinek ile ilgili kaynak yaratmış oluyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.