SMART’TA FİKİRLERİ GİRİŞİME DÖNÜŞTÜRME ZAMANI

Bilim ve teknolojiyi önceliğine koyarak gençleri her alanda desteklemeye devam eden Beylikdüzü
Belediyesi’nin örnek projelerinden Beylikdüzü SMART’ın “SMART Bir Fikrim Var!” Girişimci Destek
Programı başvuruları başladı. Sadece Beylikdüzü’ne değil, İstanbul’un 39 ilçesine de açık olan programa
başvurular, Beylikdüzü SMART’ın resmi sitesi olan www.smartbeylikduzu.istanbul adresi üzerinden
yapılabilecek. Başvuru sonrası bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen ve başarılı bulunan projelerin,
Beylikdüzü SMART bünyesinde 6 aylık destek süreci başlayacak.18-30 yaş arasındaki girişimcilerin
katılabileceği programın başvuruları, 19 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Girişimci ruhlara her alanda destek
Projelerin değerlendirilme sürecinde ise Beylikdüzü ve İstanbul’un sorunlarına yönelik çözüm getirmesi,
girişimcilik ekosistemine katma değer üretmesi ve yenilikçi bir çalışma içermesi gibi kriterler göz önünde
bulundurulacak. Programa katılmaya hak kazanan girişimcilere; ihtiyaçlara yönelik çeşitli eğitimler,
mentorluk, ücretsiz ofis, toplantı salonları ve bilgisayar atölyelerinin kullanımı, iletişim ve tanıtım desteği
sağlanacak. Başvuruların yanı sıra programın şartları ve katılım koşullarına dair detaylı bilgiye
www.smartbeylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilecek.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)