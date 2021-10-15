SMART’TA FİKİRLERİ GİRİŞİME DÖNÜŞTÜRME ZAMANI

Bilim ve teknolojiyi önceliğine koyarak gençleri her alanda desteklemeye devam eden Beylikdüzü

Belediyesi’nin örnek projelerinden Beylikdüzü SMART’ın “SMART Bir Fikrim Var!” Girişimci Destek

Programı başvuruları başladı. Sadece Beylikdüzü’ne değil, İstanbul’un 39 ilçesine de açık olan programa

başvurular, Beylikdüzü SMART’ın resmi sitesi olan www.smartbeylikduzu.istanbul adresi üzerinden

yapılabilecek. Başvuru sonrası bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen ve başarılı bulunan projelerin,

Beylikdüzü SMART bünyesinde 6 aylık destek süreci başlayacak.18-30 yaş arasındaki girişimcilerin

katılabileceği programın başvuruları, 19 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Girişimci ruhlara her alanda destek

Projelerin değerlendirilme sürecinde ise Beylikdüzü ve İstanbul’un sorunlarına yönelik çözüm getirmesi,

girişimcilik ekosistemine katma değer üretmesi ve yenilikçi bir çalışma içermesi gibi kriterler göz önünde

bulundurulacak. Programa katılmaya hak kazanan girişimcilere; ihtiyaçlara yönelik çeşitli eğitimler,

mentorluk, ücretsiz ofis, toplantı salonları ve bilgisayar atölyelerinin kullanımı, iletişim ve tanıtım desteği

sağlanacak. Başvuruların yanı sıra programın şartları ve katılım koşullarına dair detaylı bilgiye

www.smartbeylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)