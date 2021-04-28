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Sineksiz Bir Yaz İçin Beylikdüzü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlçede bulunan tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, üreme alanlarına erken müdahale edip anaç uçkunlara karşı ilaçlama yaparak Beylikdüzü’nün sineksiz bir yaz geçirmesine katkı sağlıyor. Sivrisinek ile mücadele etmenin en önemli noktasının larva mücadelesinin iyi yapılması olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Müdürlük olarak vatandaşlarımızın rahatı ve sağlığı için üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Nisan 2021 Çarşamba 10:49
Sineksiz Bir Yaz İçin Beylikdüzü'nde Çalışmalar Devam Ediyor
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Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, Beylikdüzülü vatandaşların konforlu bir yaz geçirmeleri için kayıt altına alınan belli noktalarda periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen larva ilaçlama çalışması kapsamında sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yaparak doğada birçok canlı yapısının değiştiğini ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Sivrisineklerde daha dirençli,  suya daha az ihtiyaç duyan ve en ufak nemli ortamda bile üreyebilen çeşitli türler ortaya çıkmaya başladı. Bu konuyla alakalı üreme kaynaklarının tespitlerinin de daha zor olduğu bu türlere karşı daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çok daha kolay üreyebilen yeni türelere karşı daha tedbirli olmamamız gerekiyor. Bu anlamda üreme kaynaklarına yönelik çalışmalarda İBB’nin çok ciddi desteğini aldık.” ifadelerini kullandı.

Tunçel: Sivrisinek ile mücadele etmenin en önemli noktası larva mücadelesinin iyi yapılmasıdır

Sivrisineklerin yaşam döngüsü içerisinde bulunan larva döneminde verilen mücadelenin önemine değinen Tunçel “Beylikdüzü'nde hem larva hem de covid ilaçlamalarını paralel bir şekilde devam ettiriyoruz. Larva mücadelesinde büyük bir yol kat ettik. Burada amaç, 'kışlak' mücadelede rögar ilaçlamasından kaçan kurtulan ana uçkunların görüldükleri su noktalarında ve havuzlara bıraktıkları larvaların kanatlanıp karasinek olmalarını engellemek. Larva ile mücadelenin en büyük ve en can alıcı noktası budur. Mücadelenin iyi yapılması demek o yaz sezonunun çok daha konforlu geçmesi anlamına gelir. Sivrisinekle mücadelede önemli çıkış noktaları söz konusu. İlk olarak fiziksel mücadele, fiziksel mücadele dediğimiz su birikintilerinin ortadan kaldırılması, ikinci olarak kimyasal mücadele. Burada ilaçlar kullanarak yapmış olduğumuz çalışmalar önemli. Üçüncü olarak da kültürel mücadele. Kültürel mücadele de toplumu bilinçlendirerek insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle apartman görevlilerine yıllardır çeşitli broşür ve afişlerle bilgilendirmeler yapmaktayız. Müdürlük olarak vatandaşlarımızın rahatı ve sağlığı için üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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