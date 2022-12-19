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Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi

Delta İzsiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz Beylikdüzü Işıldak Kültür Merkezinde Binlerce Genç Seçmen ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:49
Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi
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GENÇ İŞ İNSANI İZSİZ GENÇLERLE  BİR ARADA 

BEYLİKDÜZÜ IŞILDAK KÜLTÜR MERKEZİ YÜZLERCE GENCİ AĞIRLADI 

İstanbul 3.Bölgede bulunan bir çok gençlik derneği ve platformu Seyithan İzsiz'in 2023'de yapılacak olan genel seçimde İstanbul 3.Bölgede aday olması adına var güçleri ile çalışyorlar. Genç başkanların konuşmalarından sonra sahneye çıkan İzsiz  bir çok konuya temas ederek Şubat  2023'e kadar alan çalışmalarına devam edeceğini, akabinde Şubat ayı içinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan WOW Otelde çok büytük bir toplantıda adaylığını resmen açıklayacağını ifade etti.

ADAY ADAYI DEĞİL DİREKT ADAY OLACAĞIM ÇIKIŞI 

İzsiz yaptığı konuşmada kendisinin aday adayı değil direkt aday olacağını iddia ederek gençleri coşturan bir konuşma yaptı. Öznümüzdeki süreçte ne tür çalışmalar yapacağını merak ettiğimiz Seyithan İzsiz'i yakından takip ederek Türk siyaset tarihine neler katacağını merakla bekliyoruz. 

Son Güncelleme: 19.12.2022 18:58
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