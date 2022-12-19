Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi

GENÇ İŞ İNSANI İZSİZ GENÇLERLE BİR ARADA

BEYLİKDÜZÜ IŞILDAK KÜLTÜR MERKEZİ YÜZLERCE GENCİ AĞIRLADI

İstanbul 3.Bölgede bulunan bir çok gençlik derneği ve platformu Seyithan İzsiz'in 2023'de yapılacak olan genel seçimde İstanbul 3.Bölgede aday olması adına var güçleri ile çalışyorlar. Genç başkanların konuşmalarından sonra sahneye çıkan İzsiz bir çok konuya temas ederek Şubat 2023'e kadar alan çalışmalarına devam edeceğini, akabinde Şubat ayı içinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan WOW Otelde çok büytük bir toplantıda adaylığını resmen açıklayacağını ifade etti.

ADAY ADAYI DEĞİL DİREKT ADAY OLACAĞIM ÇIKIŞI

İzsiz yaptığı konuşmada kendisinin aday adayı değil direkt aday olacağını iddia ederek gençleri coşturan bir konuşma yaptı. Öznümüzdeki süreçte ne tür çalışmalar yapacağını merak ettiğimiz Seyithan İzsiz'i yakından takip ederek Türk siyaset tarihine neler katacağını merakla bekliyoruz.