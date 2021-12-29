Sarıkamış Şehitleri Beylikdüzü’nde Anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümünde donarak şehit olan 90 bin asker Beylikdüzü’nde anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul – Kars – Ardahan - Iğdır Dernekler Federasyonu ve Kars - Arpaçay

Dernekler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen anma programı Gürpınar Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Camii

önünde helva ve çorba dağıtımı ile başladı. Cami önünden başlayarak Aşık Veysel Sahnesi’ne kadar süren

temsili yürüyüşe ise vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile katıldı. Aşık Veysel Sahne

alanındaki Sarıkamış Harekatı'nı anlatan fotoğraf sergisi ile devam eden programa Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe

Başkanı Erol Karapınar, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, ilçe protokolü, muhtarlar ve STK

temsilcileri katıldı. Aziz şehitlerin ruhları anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim

okunmasıyla devam eden anma programında İstanbul Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı

Gürsel İlgüz ile Kars – Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Oruç Oymak programda emeği geçenlere

teşekkür etti. Program kapsamında ayrıca Recep Ergül Sarıkamış türküleri söylerken, Kum Sanatçısı Ömer

Faruk Elmas ise kum taneleriyle Sarıkamış destanını anlattı.

“1914 yılında bir destan yazıldı”

1914 yılında Allah-u Ekber dağlarında hayatlarını vatan için feda eden 90 bin askerin dünya tarafından

tescillenmiş bir destan yazdıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “107 yıl

önce 22 Aralık 1914 günü, bu milletin bağrına buzdan bir hançer gibi saplanmış en soğuk günlerden bir

tanesiydi. O gün Sarıkamış’ta dünya tarafından tescillenmiş bir destan yazıldı. Sarıkamış’ta Rus ordusuna

kaybedilmiş bir zafer yok, yüce Allah’a teslim olmuş askerlerimiz var. Şerefli şehitlerimizi saygı ile anmak,

onları bir daha hiç göremeyecek olan ailelerinin önünde saygıyla eğilmek ve kalp ağrımızı ifade etmek için

buradayız. 107 yıldır bu vatanın yüreği yanmaktadır. Aradan geçen bunca yıla rağmen bu anlamlı etkinlikte

bir aradayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu organizasyonun vatandaşlarımızla buluşmasını sağladıkları

için federasyon başkanlarına ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. 1914’te nasıl bir

duygu yaşandıysa bugün de bir olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz. Türk toplumu olarak her zaman

zorluklar karşısında bir araya gelmeyi, birlikte durmayı ve birlikte mücadele etmeyi başarmış bir milletiz.

Bizden sonraki nesillere de çok güzel bir Türkiye’yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.