Sarıkamış Şehitleri Beylikdüzü’nde Anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümünde donarak şehit olan 90 bin asker Beylikdüzü’nde anıldı.
Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul – Kars – Ardahan - Iğdır Dernekler Federasyonu ve Kars - Arpaçay
Dernekler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen anma programı Gürpınar Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Camii
önünde helva ve çorba dağıtımı ile başladı. Cami önünden başlayarak Aşık Veysel Sahnesi’ne kadar süren
temsili yürüyüşe ise vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile katıldı. Aşık Veysel Sahne
alanındaki Sarıkamış Harekatı'nı anlatan fotoğraf sergisi ile devam eden programa Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe
Başkanı Erol Karapınar, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, ilçe protokolü, muhtarlar ve STK
temsilcileri katıldı. Aziz şehitlerin ruhları anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim
okunmasıyla devam eden anma programında İstanbul Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı
Gürsel İlgüz ile Kars – Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Oruç Oymak programda emeği geçenlere
teşekkür etti. Program kapsamında ayrıca Recep Ergül Sarıkamış türküleri söylerken, Kum Sanatçısı Ömer
Faruk Elmas ise kum taneleriyle Sarıkamış destanını anlattı.
“1914 yılında bir destan yazıldı”
1914 yılında Allah-u Ekber dağlarında hayatlarını vatan için feda eden 90 bin askerin dünya tarafından
tescillenmiş bir destan yazdıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “107 yıl
önce 22 Aralık 1914 günü, bu milletin bağrına buzdan bir hançer gibi saplanmış en soğuk günlerden bir
tanesiydi. O gün Sarıkamış’ta dünya tarafından tescillenmiş bir destan yazıldı. Sarıkamış’ta Rus ordusuna
kaybedilmiş bir zafer yok, yüce Allah’a teslim olmuş askerlerimiz var. Şerefli şehitlerimizi saygı ile anmak,
onları bir daha hiç göremeyecek olan ailelerinin önünde saygıyla eğilmek ve kalp ağrımızı ifade etmek için
buradayız. 107 yıldır bu vatanın yüreği yanmaktadır. Aradan geçen bunca yıla rağmen bu anlamlı etkinlikte
bir aradayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu organizasyonun vatandaşlarımızla buluşmasını sağladıkları
için federasyon başkanlarına ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. 1914’te nasıl bir
duygu yaşandıysa bugün de bir olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz. Türk toplumu olarak her zaman
zorluklar karşısında bir araya gelmeyi, birlikte durmayı ve birlikte mücadele etmeyi başarmış bir milletiz.
Bizden sonraki nesillere de çok güzel bir Türkiye’yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümünde donarak şehit olan 90 bin asker Beylikdüzü’nde anıldı.