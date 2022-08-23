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Sanatla Yaşam Atölyeleri Yeni Dönem Sanatçılarını Arıyor

Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri, yeni dönem sanatçılarını arıyor. Yaşam Vadisi'nin eşsiz doğasında sanatını icra etmek isteyen deneyimli sanatçılar için son başvuru tarihi 1 Eylül.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 17:32
Sanatla Yaşam Atölyeleri Yeni Dönem Sanatçılarını Arıyor
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Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri’ne yeni dönem başvuruları başladı. Atölyelere; Resim, Ahşap Yakma, Mozaik, Seramik, Kukla Yapımı, Çini, Ebru, Epoxy ve Rölyefbranşlarında çalışmalarını sürdüren, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, deneyimli ve 18 yaş üstü sanatçılar başvurularını yapabilecek. 1 Eylül tarihine kadar 14:00-22:00 saatleri arasında yapılacak tüm başvurular, Değerlendirme Kurulu’nun çalışmasının ardından belirlenecek.Fiziksel ve sanatsal anlamda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabilmesi amacıyla sanatçılar atölyeleri, üç aylık periyodlarla haftanın 6 günü kullanabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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