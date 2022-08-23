Sanatla Yaşam Atölyeleri Yeni Dönem Sanatçılarını Arıyor

Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri’ne yeni dönem başvuruları başladı. Atölyelere; Resim, Ahşap Yakma, Mozaik, Seramik, Kukla Yapımı, Çini, Ebru, Epoxy ve Rölyefbranşlarında çalışmalarını sürdüren, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, deneyimli ve 18 yaş üstü sanatçılar başvurularını yapabilecek. 1 Eylül tarihine kadar 14:00-22:00 saatleri arasında yapılacak tüm başvurular, Değerlendirme Kurulu’nun çalışmasının ardından belirlenecek.Fiziksel ve sanatsal anlamda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabilmesi amacıyla sanatçılar atölyeleri, üç aylık periyodlarla haftanın 6 günü kullanabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA