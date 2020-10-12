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Sanatla Yaşam Atölyeleri Sanatçılarını Arıyor

Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri, yeni dönem sanatçılarını arıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
12 Ekim 2020 Pazartesi 12:36
Sanatla Yaşam Atölyeleri Sanatçılarını Arıyor
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Yaşam Vadisi’nin eşsiz doğasında sanatını icra etmek isteyen ‘resim, illüstrasyon, karikatür, ebru, ahşap yakma’ branşlarında sanatsal üretim yapan deneyimli sanatçılar, 12-17 Ekim tarihleri ve 10:00-19:00 saatleri arasında, Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’ne başvuru yapabilirler.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’ni ikinci kez sanatçılarla buluşturuyor. Atölyelere, ‘resim, illüstrasyon, karikatür, ebru, ahşap yakma’ branşlarında çalışmalarını sürdüren, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, deneyimli ve 18 yaş üstü sanatçılar başvuru yapabiliyor. Başvurular, 12-17 Ekim tarihlerinde, 10:00-19:00 saatleri arasında Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’ne yapılabilecek. Atölye kullanıcılarının Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından kura sistemiyle belirleneceği atölyeleri, sanatçılar, haftanın 6 günü, 3 aylık periyodlarla kullanabilecek.

Sanatsal Paylaşımın Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Sanatla Yaşam Atölyeleri’nde sanatsal çalışmalar yapma hakkını elde eden deneyimli sanatçılar, çalışmalarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.  Fiziksel ve sanatsal anlamda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabilmesi için sanatçılar, atölyeleri, üç aylık periyodlarla haftanın 6 günü kullanabiliyor. Kurs hizmetinin verilmediği Sanatla Yaşam Atölyeleri, Beylikdüzü’nde sanatsal paylaşımın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.10.2020 12:40
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