Sanat Dünyasının Yıldızları Çardak Altında Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen Çardak Altı Sohbetleri’nde ‘Tazelenme ve Kültür Sanat’ tüm yönleriyle konuşuldu. Moderatörlüğünü Duygu Demirdağ’ın üstlendiği söyleşinin konukları Nilgün Belgün, Oya Başar ve Ahmet Mümtaz Taylan, hayata umutla bakmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini söylediler.

Başar: Umudu Bırakmak, Yaşamı Bırakmaktır

Konuşmasında, herkesi hoşgörülü olmaya davet eden Oya Başar “Korona döneminde gördük ki zengin fakir, genç yaşlı, siyah beyaz yok, sadece insan var. O yüzden, bu didişmeyi bir kenara bırakmak lazım. Ben, anı yaşamaktan yanayım. Yaşarken üretmeye, iyi şeyler yapmaya çalışalım. Biraz daha sevgiyle yaklaşmamız lazım, her şeye. Umudu bırakmak, yaşamı bırakmaktır. Dik durup üretmeye ve mücadele etmeye devam etmeliyiz.” dedi.

Belgün: Rengarenk Olmak Güzel

Söyleşide, umudu daim tutmanın ve farklılıkların güzelliğinin önemine dikkat çeken Nilgün Belgün “Aynı mahallenin komşularıyız, biz. Renkler ve rengarenk olmak güzeldir. Hayata umutla bakmaktan hiç vazgeçmeyelim.” diye konuştu.

Taylan: Birlikte Yaşamayı Öğrenmeliyiz

Konuşmasında, kutuplaşmaktan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Mümtaz Taylan ise “Siyasete, gereğinden fazla yüz verildiğini düşünüyorum. Günlük siyasetle aramıza biraz mesafe koyup genel anlamda hayat siyasetiyle sanat siyasetiyle yaşama sanatıyla uğraşmanın daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Keşke birazcık kucaklaşabilsek… Hiçbir şey kendiliğinden bozulmadı, hiçbir şey kendiliğinden bozulmayacak. Hep beraber buradan çıkacağız.” dedi. Tazelenmenin en kolay yolunun birbirine benzemeyenlerin birbirine saygı duyması olduğunun altını çizen Taylan, konuşmasında “Benzediğin biriyle zaten anlaşırsın. Bize muhalif olanla muhalif olduklarımızla birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birlikte yaşama kültürü geliştirmek için en önemli araç, sanattır. Tiyatro, resim, müzik sanat adına ne varsa bunların hepsi birer şifa aracıdır. Bize benzemeyenlerle anlaşmak zorunda değiliz, ama birbirimizle iletişim kurmakta ısrar etmemiz lazım. Kim bizi birbirimizden uzaklaştırmak isterse istesin, biz, birbirimizden gözümüzü ayırmamalıyız. İnsanlar, birbirleriyle konuşmaya, anlaşmaya, birbirini anlamaya niyetli ise karşısında hiçbir güç duramaz. Bu ülkede yaşayan insanların birlikte yaşama duygusuna tekrar dönüp bunu bütün cephelere göstermesi lazım. Bunu başarabilirsek yarın, başka bir gün olur.” ifadelerine yer verdi.

Çalık: Tadına Doyulmaz, Keyifli Bir Akşam Yaşadık

Söyleşinin sonunda, Beylikdüzü Belediye Protokolüyle sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Tadına doyulmaz, çok keyifli bir akşam geçirdik. Bütün salonlarımız, bütün tiyatro sanatçıları için hazır. YaşamVadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’ni tiyatro sahnesi olarak da dizayn edeceğiz. Sizi de burada seyretme imkanına kavuşmayı diliyorum.” dedi. Sanatçılara, Yaşam Bahçesi’nde, ata tohumlarından üretilen ürünlerden oluşan hediyeler de takdim eden Başkan Çalık, konuşmasında “Bu kentin topraklarının ürettiği ürünlerden tatmanız için sizlere Yaşam Bahçemizden hasat ettiğimiz ürünlerden oluşan bir hediyemiz de var. Pandemi döneminde bu kentin topraklarının bu kentin yoksullarını doyursun istedik. Şu ana kadar yaklaşık 12,5 ton ürün hasat ettik, toplamda 35 tona çıkacak, bu. Bu ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşıyoruz”ifadelerine yer verdi. Sanatçılar da konuyla ilgili üstlerine düşen bir şey varsa hizmete hazır olduklarını söylediler.

Sahaf Söyleşilerinde ‘Tımarhanede Sanat ve Edebiyat’ Konuşuldu

Yaşam Vadisi “6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi” nde düzenlenen söyleşinin hemen öncesinde ise Ümit Nar Moderatörlüğü’nde gerçekleşen Sahaf Söyleşileri’nin konukları Seval Şahin ve Fatih Artvinli oldu. “İçeriden Sesler, Sessizlikler: Tımarhanede Sanat ve Edebiyat” isimli söyleşide, akıl hastaneleri ve tımarhanelerin kültür sanat hayatına etkisi konuşuldu. Tımarhane Edebiyatı’nın Türkiye’deki ve dünyadaki örneklerinin konuşulduğu söyleşide konuya ilişkin görüntüler eşliğinde, müzik parçaları da çalındı.

Söyleşinin sonunda, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, Başkan Yardımcısı Meltem Başa ve meclis üyeleri, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti. Pandemi koşullarına uygun, yeni normal kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte ayrıca saatler 21.15’i gösterdiğinde, Sahaf Festivali kapsamında büyük ilgi gören gece mezatı da gerçekleşti. Aynı zamanda Yaşam Vadisi 1.etap da kurulan etkinlik alanındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü standında vatandaşlara ata tohumu dağıtıldı.