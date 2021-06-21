Saha Çözüm Hareketi Devam Ediyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin katılımcı demokrasiyi tam anlamıyla hayata geçirmek amacıyla başlattığı “Saha Çözüm Hareketi” tüm hızıyla sürüyor. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişi ile yola çıkan saha çözüm ekibi, Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerlerini sosyal mesafe kuralına dikkat ederek iki kişilik gruplar halinde ziyaret etmeye devam ediyor. Vatandaşlarla birebir iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki çalışmaları tamamlayan ekipler, 695 iş yeri ve 32 bin 204 hanenin kapısını çaldı. 1 Haziran tarihinde başlayan çalışmada vatandaşlara, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan ve maske bulunan çantalar hediye edildi. Beylikdüzü’nün on mahallesinde de ara vermeden devam edecek uygulamada Adnan Kahveci Mahallesi’nin ardından Barış Mahallesi’nde ziyaretlere hızla başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“130 bin hane ve iş yerini ziyaret edeceğiz”

Saha Çözüm Ekibi ile birlikte zaman zaman vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini doğrudan dinleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilgili konuların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ve kendisinin de bizzat takipçisi olacağını vurguladı. Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde insanı odağımızda tutarak doğaya ve kente saygıyla hizmet ettik. Şimdi ise yarın için bugünden harekete geçerek Beylikdüzü’nü geleceğe hazırlamaya koyulduk. Saha Çözüm ekiplerimizle Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde her kapıyı çalıyoruz. 130 bin hane ve iş yerini ziyaret edip komşularımızın şikâyet, talep ve önerilerine kulak vereceğiz; belediyemizin icraatları konusunda bilgilendireceğiz. İlçemizin tüm sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut olmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)