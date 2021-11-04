Saha Çözüm Ekipleri Çalmadık Kapı Bırakmadı

Beylikdüzü’nde tüm hane ve iş yerlerinin kapısını çalarak kapsamlı bir

çalışma yürüten ekipler, toplamda 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yerini ziyaret

ederek talep, şikâyet ve önerileri yerinde dinledi. Gelen taleplerin yüzde 92'sinin kısa

bir süre içerisinde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sorunları çözmek kadar önlemek için de

vatandaşlarımızla buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam

edeceğiz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin katılımcı demokrasi anlayışıyla 1 Haziran tarihinde başlattığı Saha Çözüm

Hareketi tamamlandı. İlçe halkıyla bire bir iletişimi güçlendirmek, sorunlara hızlı ve yerinde çözüm bulmak

amacıyla yola çıkan 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekip, Beylikdüzü’nde çalmadık kapı bırakmadı.

Ziyaretlerde, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte

dezenfektan, maske ve ıslak mendil bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara takdim edildi.

Oldukça kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, tüm hane ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşların

talep, öneri ve şikâyetlerini ilgili müdürlüklerle paylaştı. Gelen 10 bin 503 şikayetin 9 bin 662’si çözüme

kavuşturuldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek iki kişilik gruplar halinde yapılan çalışma kapsamında

toplam 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yeri ziyaret edildi.

“Gelen taleplerin yüzde 92'sini çözüme kavuşturduk”

Projede özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, “4 ayda, 10 mahallemizin tamamında bulunan hane ve iş yerlerinin kapısını çaldık. Saha

Çözüm ekiplerimiz komşularımıza belediyemizin çalışmalarını aktarırken onların talep, şikayet ve

önerilerini de kaydetti. Bize iletilen sorunları en hızlı şekilde çözmek için harekete geçtik. Gelen taleplerin

yüzde 92'sini kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturduk. Geri kalan taleplerin karşılanması için de

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha Çözüm ekiplerimizin ziyaretlerinde sona gelsek de, Saha Çözüm

Hareketimiz farklı uygulamalarla sürecek. Sorunları çözmek kadar önlemek için de vatandaşlarımızla

buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes yarına

umut olsun diye çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)