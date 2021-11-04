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Saha Çözüm Ekipleri Çalmadık Kapı Bırakmadı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 Haziran tarihinde başlatılan Saha Çözüm Hareketi sona erdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2021 Perşembe 15:12
Saha Çözüm Ekipleri Çalmadık Kapı Bırakmadı
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Beylikdüzü’nde tüm hane ve iş yerlerinin kapısını çalarak kapsamlı bir
çalışma yürüten ekipler, toplamda 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yerini ziyaret
ederek talep, şikâyet ve önerileri yerinde dinledi. Gelen taleplerin yüzde 92&#39;sinin kısa
bir süre içerisinde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sorunları çözmek kadar önlemek için de
vatandaşlarımızla buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam
edeceğiz.” dedi.
Beylikdüzü Belediyesi’nin katılımcı demokrasi anlayışıyla 1 Haziran tarihinde başlattığı Saha Çözüm
Hareketi tamamlandı. İlçe halkıyla bire bir iletişimi güçlendirmek, sorunlara hızlı ve yerinde çözüm bulmak
amacıyla yola çıkan 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekip, Beylikdüzü’nde çalmadık kapı bırakmadı.
Ziyaretlerde, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte
dezenfektan, maske ve ıslak mendil bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara takdim edildi.
Oldukça kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, tüm hane ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşların
talep, öneri ve şikâyetlerini ilgili müdürlüklerle paylaştı. Gelen 10 bin 503 şikayetin 9 bin 662’si çözüme
kavuşturuldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek iki kişilik gruplar halinde yapılan çalışma kapsamında
toplam 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yeri ziyaret edildi.
“Gelen taleplerin yüzde 92&#39;sini çözüme kavuşturduk”
Projede özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “4 ayda, 10 mahallemizin tamamında bulunan hane ve iş yerlerinin kapısını çaldık. Saha
Çözüm ekiplerimiz komşularımıza belediyemizin çalışmalarını aktarırken onların talep, şikayet ve
önerilerini de kaydetti. Bize iletilen sorunları en hızlı şekilde çözmek için harekete geçtik. Gelen taleplerin
yüzde 92&#39;sini kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturduk. Geri kalan taleplerin karşılanması için de
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha Çözüm ekiplerimizin ziyaretlerinde sona gelsek de, Saha Çözüm
Hareketimiz farklı uygulamalarla sürecek. Sorunları çözmek kadar önlemek için de vatandaşlarımızla
buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes yarına
umut olsun diye çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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