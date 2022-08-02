Sağlıkta Mobil Hizmet

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı, sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. 2021 yılı Temmuz ayında faaliyete başlayan araç, bir yılda55 ayrı noktada yaklaşık 2 bin300 kişiye ulaştı.Hizmet otobüsünde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı, beslenme ve diyet, fizik tedavi gibi konularda ön bilgilendirmeler yapılıyor. Sağlık aracında ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında göz tarama ve işitme testleri de gerçekleştiriliyor. Mobil Sağlık Aracı içerisindegerçekleştirilemeyen işlemler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde yerine getiriliyor. Aynı zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları ile yapılan anlaşmalar sonucunda vatandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaçlarına da çözümler üretiliyor.

Mobil Sağlık Aracı yeni rotalarıyla hizmete devam edecek

Mobil Sağlık Aracı’nın yeni lokasyonlarıpazar alanları, meydanlar ve muhtarlık binaları gibiyoğun olarak kullanılan alanlara yakın noktalardan seçiliyor.Böylelikle vatandaşlar hizmete kolayca erişim sağlayabiliyor. Belirlenen tarihler doğrultusunda Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezen otobüsün sonraki lokasyon ve saat bilgileri ise Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Mobil Sağlık Aracı ile ilgili detaylı bilgi almak için belediyenin 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçilebilir.