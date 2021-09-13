banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1438.28
ALTIN
487.12
DOLAR
8.4351
STERLİN
11.6924
EURO
9.9699
KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket ziyareti
KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket...
Gençler Projelerini Kılıçdaroğlu İle Paylaştı
Gençler Soruları İle Kılıçdaroğlu'nu Terletti
Ali Babacan: Sadece sistem değil zihniyet de değişmeli
Ali Babacan: Sadece sistem değil...
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: “Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu’. Doğru ama şimdi ‘gerçekti hayal oldu’”
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: “Vaktiyle meşhur bir...

Sağlıklı Yaşam Tüyoları Bir Kod Uzakta

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 15:20
Sağlıklı Yaşam Tüyoları Bir Kod Uzakta
banner171

Toplum sağlığında farkındalık yaratmak için yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, “Sağlık Bu Kodda Saklı” projesini başlattı. Projede, Medicana Sağlık Grubu’nun alanında uzman hekimleriyle çekilen videolar, kare kod okutma sistemiyle Beylikdüzü Belediyesi’nin açık hava reklamlarına ve çeşitli promosyon malzemelerine taşındı. İlk kez Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda sunulan kodlarla vatandaşların doğru bilgiyi ilk ağızdan alması hedefleniyor.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 13.09.2021 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni
Beylikdüzü Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni
Kültürsem'de Yeni Dönem Kayıtları Başladı
Kültürsem'de Yeni Dönem Kayıtları Başladı
Akut Kurucu Başkanı Mahruki'den Beylikdüzü Ziyareti
Akut Kurucu Başkanı Mahruki'den Beylikdüzü Ziyareti
“Beylikdüzü'nün 150 Senesine İmza Atacağız”
“Beylikdüzü'nün 150 Senesine İmza Atacağız”
8. Barış ve Sevgi Buluşmaları Sona Erdi
8. Barış ve Sevgi Buluşmaları Sona Erdi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169