Sağlıklı Yaşam Tüyoları Bir Kod Uzakta

Toplum sağlığında farkındalık yaratmak için yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, “Sağlık Bu Kodda Saklı” projesini başlattı. Projede, Medicana Sağlık Grubu’nun alanında uzman hekimleriyle çekilen videolar, kare kod okutma sistemiyle Beylikdüzü Belediyesi’nin açık hava reklamlarına ve çeşitli promosyon malzemelerine taşındı. İlk kez Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda sunulan kodlarla vatandaşların doğru bilgiyi ilk ağızdan alması hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



