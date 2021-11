Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

(BAKSM) Trakya Salonu’nda “Sağlıklı Hayat Sağlıklı Toplum” konulu seminer gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Belediyesi, Medicana International İstanbul Hastanesi ve Özel Florya Hastanesi iş birliğiyle

düzenlenen seminere, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediye Başkan

Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ve çok sayıda vatandaş

katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

klinik sorumlusu Prof. Dr. Evrim Metcalfe ve Özel Florya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku

Can Cöbek, meme kanseri ve erken tanı süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi.

“Meme kanserinde erken tanı ve erken teşhis çok önemli”

Üzerinde en sık konuşulan kanser türelerinden birinin meme kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Evrim

Metcalfe, “Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Dolayısıyla bu bir cinsiyet

kanseri, çünkü her 100 meme kanseri içerisinde 99’u kadın hasta, bir tanesi ise erkek hasta oluyor. Bu

nedenle erkeklerin de bu konuda farkındalığını artırmak gerekiyor. Erken tanı konulmasının hem tedavinin

daha kolay şekillenmesine, hem de yaşam süresinin uzamasına büyük katkısı var. Meme kanseri tarama ve

tanısında altın standart olan mamografi tetkikini 40-69 yaş aralığında tüm kadınların 2 yılda bir çektirmesini

öneriyoruz. 20 yaşından itibaren ise kişinin her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesini

yapmasının erken tanıyı artırdığı ise unutulmamalıdır.” dedi.

“Meme kanserinde genetik faktörler riski artırıyor”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku Can Cöbek ise “Hastalardan gelen en sık şikayetlerden biri aşırı

ağrıların olması. Meme kanserinde ağrı şikayeti kanser belirtisi değildir. Meme kanserinde bizim için en

önemli olan şey aile öyküsü. Özellikle ailenin birinci derece kadın akrabalarında meme kanseri görülmüşse

eğer o kişide de hastalığın görülme riski artıyor. Ayrıca çevresel ve genetik faktörler ile yaşam tarzı, alkol,

obezite ve sigaranın meme kanserinin etkenleri arasında büyük payı var.” şeklinde konuştu. Seminer

sonrası konuşmacılara teşekkür ederek çiçek takdim eden Başkan Vekili Müslüm Akülker,

toplumun bilinçlendirilmesi adına yapılan bu organizasyonların arkasında durulması ve

desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)