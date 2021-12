Renklerin Sesi Sergisi Baksm’de

Sanatın tüm renklerini ilçe halkıyla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde

düzenlenen ‘Renklerin Sesi’ isimli karma sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde

sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Ressamlar; Natalia Yakut, Nerhan Algan Çakmak, Seher Sırma, Selma

Enöz, Şema Perk, Vesile Akın ve Yasemen Kendiroğlu’nun manzara, natürmort ve portre tablolarundan

oluşan sergi vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Akrilik, yağlıboya, cam mozaik ve karışık

tekniklerle oluşturulan tabloların yer aldığı sergi, 02 Ocak 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü’nde Sanatın Her Dalı Destekleniyor

Açılış konuşmasına Beylikdüzü’nün her zaman sanata önem veren bir ilçe olduğunu belirterek başlayan

Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker, “Sanatın her dalını büyük bir gururla ilçemizde

konuk etmeye, sanatsever komşularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Renklerin Sesi’ oldukça önemli

bir sergi. Kadınların şiddete maruz kaldığı, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda görünür olmasının

engellenmeye çalışıldığı bu dönemde, 7 kadın sanatçımızın eserlerini sizlerle buluşturuyor olmaktan büyük

bir onur duyuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, bu kentte kadınlara yönelik

eşitleyici politikaların hayata geçirilmesi için ciddi bir mücadele vermekte. Sanatçılarımıza ve sergide emeği

geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.