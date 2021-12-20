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Renklerin Sesi Sergisi Baksm’de

Kadınları her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, 7 ressamın eserlerinden oluşan ‘Renklerin Sesi’ sergisine ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan karma sergide; manzara, natürmort ve portre tablolardan oluşan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, BAKSM giriş katta bulunan alanda 2 Ocak 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2021 Pazartesi 08:59
Renklerin Sesi Sergisi Baksm’de
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Sanatın tüm renklerini ilçe halkıyla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen ‘Renklerin Sesi’ isimli karma sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Ressamlar; Natalia Yakut, Nerhan Algan Çakmak, Seher Sırma, Selma
Enöz, Şema Perk, Vesile Akın ve Yasemen Kendiroğlu’nun manzara, natürmort ve portre tablolarundan
oluşan sergi vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Akrilik, yağlıboya, cam mozaik ve karışık
tekniklerle oluşturulan tabloların yer aldığı sergi, 02 Ocak 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Beylikdüzü’nde Sanatın Her Dalı Destekleniyor
Açılış konuşmasına Beylikdüzü’nün her zaman sanata önem veren bir ilçe olduğunu belirterek başlayan
Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker, “Sanatın her dalını büyük bir gururla ilçemizde
konuk etmeye, sanatsever komşularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Renklerin Sesi’ oldukça önemli
bir sergi. Kadınların şiddete maruz kaldığı, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda görünür olmasının
engellenmeye çalışıldığı bu dönemde, 7 kadın sanatçımızın eserlerini sizlerle buluşturuyor olmaktan büyük
bir onur duyuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, bu kentte kadınlara yönelik
eşitleyici politikaların hayata geçirilmesi için ciddi bir mücadele vermekte. Sanatçılarımıza ve sergide emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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