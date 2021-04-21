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RAMAZAN’IN RUHU BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANIYOR

Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanırken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF), dernek ve üyeleri arasında yaptığı kampanyayla topladığı 350 koli ramazan paketini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti. Duyarlılıkları için dernek üyelerine teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygusunun en üst seviyede olması için gayret ediyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:23
RAMAZAN’IN RUHU BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANIYOR
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Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanırken, Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF), dernek üyeleri ve hayranları arasında yaptığı kampanyayla topladığı 350 koli ramazan paketini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması için Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dernek üyelerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, Ramazan ayının dayanışmayı ve yardımlaşmayı büyüttüğünü ifade etti. Başkan Çalık konuşmasının devamında pandemi döneminin vatandaşlar için zor geçtiğini vurgulayarak “İhtiyaç sahibi ailelerimiz bu süreçte desteğe daha fazla ihtiyaç duyuyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak sıcak yemek desteği ve gıda paketleriyle komşularımıza ulaşmaya, onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Sizin gibi insanların varlığı bizi bu konuda daha fazla teşvik ediyor, yaptığınız iş çok önemli. Dayanışma duygusunu en içten şekilde hissettiğinizi düşünüyorum. Çok güzel bir ekip olmuşsunuz. BEYLİKOFF’un bu katkısı gerçekten bizim için çok kıymetli.” ifadelerinde bulundu.

Çalık: Veren el, alan el birbirini görmesin istiyoruz

BEYLİKOFF Derneği'ne yaptıkları bağış için teşekkür eden Başkan Çalık, “Gıda kolilerini belediyemiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygusunun en üst seviyede olması için gayret ediyoruz. Bizde bunu yaparken aynı prensip ile hareket ediyoruz. Diyoruz ki, veren el, alan el birbirini görmesin istiyoruz. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” bu prensiple hareket ediyoruz. Duyarlı davranmaya duyarlı olmaya ihtiyacı var bu toplumun. Toplum olarak her şeyi paylaşabiliriz bu memleketin kaynakları herkese yeter. Yeter ki adil olalım bizim de amacımız bu şekilde aynı duygu ile hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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