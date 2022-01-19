Pazar İstanbul’da Spor Etkinlikleri Başladı

Kapsamlı bir pazar alanı olmasının yanı sıra olası afet anında barınma ve lojistik merkezi, pazarın kurulduğu

günlerin dışında ise spor alanı olarak kullanılabilen Pazar İstanbul’da spor faaliyetleri başladı. Beylikdüzü

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle

düzenlenen sabah sporu ve zumba etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Öte yandan

Beylikdüzü’nde yaşayan gençlere NBA standartlarında potalarda basketbol oynama imkânı da sunan pazar

alanında, belirlenen günlerin dışında vatandaşlardan gelen taleplere göre basketbol çalışmaları da yapılıyor.

Ücretsiz Antrenman İmkanı Sunuluyor

Pazar İstanbul’da; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.30-09.30 saatleri arasında sabah sporu yapılırken,

09.30-10.30 saatleri arasında ise zumba etkinliği gerçekleştiriliyor. Alanda, etkinlikler için belirlenen gün ve

saatler ile pazarın kurulduğu salı ve cumartesi günü dışında gerek vatandaşlardan gerekse spor kulüplerinden

gelen başvurular doğrultusunda antrenman imkânı da sunuluyor. Spor etkinlikleri hakkında detaylı bilgi

almak isteyen vatandaşlar, www.beylikduzu.istanbul web sitesini ziyaret edebilir veya 444 09 39 numaralı

çağrı hattını arayabilirler.