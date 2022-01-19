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Pazar İstanbul’da Spor Etkinlikleri Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan Pazar İstanbul’da spor faaliyetleri başladı. Semt pazarının kurulduğu Salı ve Cumartesi günleri dışında da vatandaşların spor faaliyetlerinde bulunabildikleri, içerisinde NBA standartlarında potaların yer aldığı alanda basketbol çalışmaları, sabah sporu ve zumba etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ocak 2022 Çarşamba 12:38
Pazar İstanbul’da Spor Etkinlikleri Başladı
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Kapsamlı bir pazar alanı olmasının yanı sıra olası afet anında barınma ve lojistik merkezi, pazarın kurulduğu
günlerin dışında ise spor alanı olarak kullanılabilen Pazar İstanbul’da spor faaliyetleri başladı. Beylikdüzü
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle
düzenlenen sabah sporu ve zumba etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Öte yandan
Beylikdüzü’nde yaşayan gençlere NBA standartlarında potalarda basketbol oynama imkânı da sunan pazar
alanında, belirlenen günlerin dışında vatandaşlardan gelen taleplere göre basketbol çalışmaları da yapılıyor.
Ücretsiz Antrenman İmkanı Sunuluyor
Pazar İstanbul’da; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.30-09.30 saatleri arasında sabah sporu yapılırken,
09.30-10.30 saatleri arasında ise zumba etkinliği gerçekleştiriliyor. Alanda, etkinlikler için belirlenen gün ve
saatler ile pazarın kurulduğu salı ve cumartesi günü dışında gerek vatandaşlardan gerekse spor kulüplerinden
gelen başvurular doğrultusunda antrenman imkânı da sunuluyor. Spor etkinlikleri hakkında detaylı bilgi
almak isteyen vatandaşlar, www.beylikduzu.istanbul web sitesini ziyaret edebilir veya 444 09 39 numaralı
çağrı hattını arayabilirler.

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