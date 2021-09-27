‘Pazar İstanbul’da İlk Pazar Kuruldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan ‘Pazar İstanbul’da ilk pazar heyecanı yaşandı. Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Yaşam Vadisi 1. etap içerisinde yer alan Pazar İstanbul, belirlenen günlerin dışında vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği bir alan olarak da tasarlandı. Tüm detayları özenle tasarlanan alanda bulunan 276 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Pazar yerini ilk gün ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Pazar İstanbul’a vatandaşların ilk günden ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çalık, “Pazar esnafı da vatandaşların ilgisinden memnun gözüküyor. Beylikdüzü’nün en modern pazarı her alanı özenle düşünülerek yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. ‘Pazar İstanbul’ bizim için çok özel bir pazar alanı oldu. Beylikdüzü’ne hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Pazar yerinde ilk kez alışveriş yapan vatandaşlar ise çok rahat alışveriş yaptıklarını ifade ederek Başkan Çalık'a teşekkür etti.

Pazar İstanbul afet durumunda lojistik merkezi olarak kullanılacak

Pazar İstanbul’, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün açık olacak. Pazar alanı, pazar kurulmadığı günlerde ise bisiklet yolu, yürüyüş rotası, basketbol sahası ve masa tenisi gibi fonksiyonlarıyla spor tesisi hizmeti verecek. Tesisin teras katında yiyecek ve içecek satışı yapan iş yerleri yer alırken otopark katında ise deneme kabinleri, mescit, abdesthane, asansör ve wc bulunacak. Türkiye’nin en nitelikli pazaryeri olan ‘Pazar İstanbul” tüm detayları özenle tasarlanarak olası bir afet durumunda lojistik merkezi olarak da kullanılacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)