banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1394.85
ALTIN
497.43
DOLAR
8.8445
STERLİN
12.1259
EURO
10.3545
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin Yeni Taksi Geliyor
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin...
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara Sığmıyor, 2.Olağan Kongresini Meydan'da Yaptı
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara...
Efsane Başkan Lokman Ayva Yeniden Beyazay’ın Başında
Son Dakika
Efsane Başkan Lokman Ayva Yeniden...
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah Günay'dan Yeni Bir Klip Daha
Son Dakika
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah...

‘Pazar İstanbul’da İlk Pazar Kuruldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen Pazar İstanbul’da ilk pazar kuruldu. İçerisinde bulunan spor tesisi, afet sonrası barınma ve lojistik destek merkezi kompleksi ile Türkiye’nin en nitelikli pazar alanı olan Pazar İstanbul, aynı zamanda çeşitli sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Pazarın ilk gününde alanı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün en modern pazarı her alanı özenle düşünülerek yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. ‘Pazar İstanbul’ bizim için çok özel bir pazar alanı oldu. Beylikdüzü’ne hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 09:13
‘Pazar İstanbul’da İlk Pazar Kuruldu
banner171

Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan ‘Pazar İstanbul’da ilk pazar heyecanı yaşandı. Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Yaşam Vadisi 1. etap içerisinde yer alan Pazar İstanbul, belirlenen günlerin dışında vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği bir alan olarak da tasarlandı. Tüm detayları özenle tasarlanan alanda bulunan 276 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Pazar yerini ilk gün ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Pazar İstanbul’a vatandaşların ilk günden ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çalık, “Pazar esnafı da vatandaşların ilgisinden memnun gözüküyor. Beylikdüzü’nün en modern pazarı her alanı özenle düşünülerek yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. ‘Pazar İstanbul’ bizim için çok özel bir pazar alanı oldu. Beylikdüzü’ne hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Pazar yerinde ilk kez alışveriş yapan vatandaşlar ise çok rahat alışveriş yaptıklarını ifade ederek Başkan Çalık'a teşekkür etti.

Pazar İstanbul afet durumunda lojistik merkezi olarak kullanılacak

Pazar İstanbul’, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün açık olacak. Pazar alanı, pazar kurulmadığı günlerde ise bisiklet yolu, yürüyüş rotası, basketbol sahası ve masa tenisi gibi fonksiyonlarıyla spor tesisi hizmeti verecek. Tesisin teras katında yiyecek ve içecek satışı yapan iş yerleri yer alırken otopark katında ise deneme kabinleri, mescit, abdesthane, asansör ve wc bulunacak. Türkiye’nin en nitelikli pazaryeri olan ‘Pazar İstanbul” tüm detayları özenle tasarlanarak olası bir afet durumunda lojistik merkezi olarak da kullanılacak. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.09.2021 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN ÇALIK Komşularıyla Bir Araya Geldi
BAŞKAN ÇALIK Komşularıyla Bir Araya Geldi
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü’nde
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü’nde
Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Meleki Yeterlilik Belgesi
Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Meleki Yeterlilik Belgesi
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde
İstanbul Kent Konseyi’nden Beylikdüzü’ne Anlamlı Ziyaret
İstanbul Kent Konseyi’nden Beylikdüzü’ne Anlamlı Ziyaret

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169