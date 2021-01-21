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Pandemi Koşullarında İlk Halk Günü Gerçekleşti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Talep, istek ve tebriklerini iletmek üzere Başkan Çalık ile görüşen vatandaşlar için yerinde ve hızlı çözüm bulmak amacıyla başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan çözüm masaları kuruldu. Toplantı boyunca katılan her vatandaşı dikkatle dinleyerek notlar alan Çalık, talep ve önerileri ise değerlendirmeye alacaklarını belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 16:45
Pandemi Koşullarında İlk Halk Günü Gerçekleşti
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı, pandemi koşullarına uygun şekilde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuklarının istek, öneri, sorun ve taleplerini dinleyerek notlar aldı. Çalık, teknik bilgilerin paylaşılması ve hızlı çözüm bulunması adına vatandaşları konuyla ilgili olan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyelerinden oluşan masalara yönlendirdi. Toplantının ana gündemlerinden biri pandeminin getirdiği etkilerden dolayı işsizlik ve iş talepleri olurken Başkan Çalık, her talebi ilgili birime yönlendirerek takipçisi olacaklarını belirtti. Toplantıda vatandaşlar talep ve sorunlar dışında, Beylikdüzü’ne katkı sunacak projelerini de paylaştı.

“Vatandaşlarımızla buluşmak bize her zaman olduğu gibi enerji veriyor”

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Başkan Çalık, “Vatandaşlarımızla buluşmak bize her zaman olduğu gibi enerji veriyor. Hem tebrik, hem talepler noktasında bir halk günü gerçekleştirdik. Birbirinden değerli projelerini paylaşan komşularımız da oldu. Pandemi döneminde tüm tedbirler kapsamında bir araya gelmek bize güç verdi. Daha sağlıklı günlerde komşularımızla buluşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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