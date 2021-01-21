Pandemi Koşullarında İlk Halk Günü Gerçekleşti

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı, pandemi koşullarına uygun şekilde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuklarının istek, öneri, sorun ve taleplerini dinleyerek notlar aldı. Çalık, teknik bilgilerin paylaşılması ve hızlı çözüm bulunması adına vatandaşları konuyla ilgili olan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyelerinden oluşan masalara yönlendirdi. Toplantının ana gündemlerinden biri pandeminin getirdiği etkilerden dolayı işsizlik ve iş talepleri olurken Başkan Çalık, her talebi ilgili birime yönlendirerek takipçisi olacaklarını belirtti. Toplantıda vatandaşlar talep ve sorunlar dışında, Beylikdüzü’ne katkı sunacak projelerini de paylaştı.

“Vatandaşlarımızla buluşmak bize her zaman olduğu gibi enerji veriyor”

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Başkan Çalık, “Vatandaşlarımızla buluşmak bize her zaman olduğu gibi enerji veriyor. Hem tebrik, hem talepler noktasında bir halk günü gerçekleştirdik. Birbirinden değerli projelerini paylaşan komşularımız da oldu. Pandemi döneminde tüm tedbirler kapsamında bir araya gelmek bize güç verdi. Daha sağlıklı günlerde komşularımızla buluşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.