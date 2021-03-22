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Paletli Yüzme Şampiyonası Beylikdüzü’nde Başladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Beylikdüzü’nde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası’na katılarak başarılı olan sporculara madalyalarını takdim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:08
Paletli Yüzme Şampiyonası Beylikdüzü’nde Başladı
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. 21 spor kulübünden 212 sporcunun 3 gün boyunca mücadele edeceği şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Başkan Çalık: “Beylikdüzü’nde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zor koşullara rağmen spor yaşamını azimle sürdüren tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Beylikdüzü’nde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası’na katılarak başarılı olan sporculara madalyalarını takdim etti. Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Beylikdüzü Gençlik Spor İlçe Müdürü Doğan Anşin katıldı. 21 spor kulübünden 212 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 19- 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Şampiyonayla ilgili konuşan TSSF Başkanı Özen, “Bu yılki ilk ulusal yarışmamız olan serbest dalışta 7 Türkiye rekoru kırdık. Daha önce birçok rekor kırdık ve madalyalar kazandık. Madalyalarımızı almaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir başlangıç yaptık. Umuyorum, Beylikdüzü’nde gerçekleşecek olan bu şampiyonada da güzel sonuçlar alacağız. Organizasyonumuza desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Gençlik ve Spor il ve ilçe Müdürlükleri ve Beylikdüzü Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

Çalık: İlçede genç sporcuları ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk

   

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası açılış seremonisinde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçede genç sporcuları ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek “Bugün bu müsabakaların dolu tribünler önünde yapılması hepimizin arzu ve isteğiydi. 2021 yılına biz umutla bakıyoruz. Ülkemize, vatanımıza ve memleketimize umut getirmesini istiyoruz. Aranızda rekortmenler çıkacak buna inanıyorum. Sabah yapılan müsabakalarda rekorlar kırıldı inşallah devamı gelecektir. Umarım güzel bir müsabaka olur. Yarışmak her şeyden çok daha kıymetlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Onun için zor koşullara rağmen spor yaşamını azimle sürdüren, sporla iç içe olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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