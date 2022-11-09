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Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

Beylikdüzü Belediyesi, Medicana International Hastanesi iş birliğiyle organ bağışı farkındalığının oluşturulması amacıyla seminer düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, organ nakli ve organ bağışının önemi anlatıldı. Prof. Dr. Sabri Tekin’in konuşmacı olarak katıldığı seminerin sonunda kurulan organ bağışı masasında vatandaşlara bilgiler verilerek bağışta bulunanların kayıtları alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:48
Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi
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Beylikdüzü Belediyesi, 03- 09 Kasım Organ Bağış Haftası’nda dolayısıyla, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu’nda “Organ Bağı Bilgilendirme” konulu seminer düzenledi. Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla, İstanbul MedicanaInternational Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen seminere, çoksayıda vatandaş katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul MedicanaInternational Hastanesi Organ Nakli Klinik Şefi Prof. Dr. Sabri Tekin, organ bağışının önemine dikkat çekerek katılımcılara önemli bilgiler verdi. Seminer sonunda, vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan masada organ bağışında bulunarak, farkındalığa destek oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“İstiyoruz ki organ bekleyen hastalara umut olalım”

Prof. Dr. Sabri Tekin seminerde yaptığı konuşmada, “Her yıl toplantılarda, seminerlerde organ bağışının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilinçlendirerek yapılan bağışları artırmak. Çünkü Türkiye’de ne yazık ki organ bağışı oranı bütün çabalarımıza rağmen yıllardır çok düşük seviyede. Her türlü mecrada imkanlar dahilinde bu işin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse belediyelerin ve diğer kurumların bu konuya dikkat çekmek için önemli çalışmaları var. Buna rağmen organ bağışı oranını artıramıyoruz. Çünkü aşılması gereken başka sorunların olduğunu düşünüyorum. Organ bağışı konusunda yaşadığımız sorunları aşarsak daha çok insana nakil yapabiliriz ve o insanları hayatta tutma şansımız yüksek olur. İstiyoruz ki organ bekleyen hastalara umut olalım.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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