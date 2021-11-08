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Olta Balıkçıları Beylikdüzü’nde Kıyasıya Yarıştı

Beylikdüzü’nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü’nde “Şimdi Lüfer Zamanı” sloganıyla amatör, profesyonel ve balık tutma hobisi olan 18 yaş üstü toplam 100 olta balıkçısı Gürpınar Sahili’nde kıyasıya mücadele ederken gün boyu süren yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
Olta Balıkçıları Beylikdüzü’nde Kıyasıya Yarıştı
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği
iş birliğiyle Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması düzenlendi. “Şimdi Lüfer Zamanı” sloganıyla Gürpınar
Sahili’nde yapılan organizasyonda yarışmacılar denize oltalarını atarken seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı.
Balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşların hünerlerini sergilediği etkinlik, Yemli Av
Yarışması olarak tek kategoride yapıldı. 100 yarışmacının katıldığı organizasyon belirli kurallara dayalı,
yakalanan balığa zarar vermeden, sağlıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri doğrultusunda
gerçekleşti.
Mumcu: Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor
Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu açılış töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Beylikdüzü Belediyesi olarak yaz boyunca başaralı aktivitelere imza attık. Bugün
de çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor. Bende bugün
yarışmacı olarak olta sallayacağım. Umarım hepimiz için bereketli bir yarışma olur. Emeği geçen tüm
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah altıncı ve yedicisinde de bir arada oluruz.” şeklinde konuştu.
“Tamamen sportif bir organizasyon”
Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği’nin de katkıları ile düzenlenen etkinlikte, Dernek Başkanı İlker Say ise
yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek emeği geçen herkesi tebrik etti.
Yarışmanın amacının sportif balıkçılığı özendirmek olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Fidan Gül “Tüm sporcularımız, tuttukları balıkların ölçülerini aldıktan sonra tekrar denize
bırakarak bu sportif faaliyeti gösteriyorlar. Tamamen sportif bir organizasyon, avcılık şeklinde bir balık
tutma eylemi yapmıyoruz.” dedi.
Dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi
Tutulan balıkların ağırlık ve büyüklükleri esas alınarak puanlama yapılan yarışmanın sonunda Beylikdüzü
Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, Belediye Meclis Üyesi Engin Aşnaz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürü Fidan Gül’ün katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada; 673 puanla Engin Özkan birinci, 554
puanla Tolga Duman ikinci, 496 puanla Bülent Kardaş üçüncü oldu. Ödül töreninin ardından tüm
yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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