Olta Balıkçıları Beylikdüzü’nde Kıyasıya Yarıştı

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği

iş birliğiyle Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması düzenlendi. “Şimdi Lüfer Zamanı” sloganıyla Gürpınar

Sahili’nde yapılan organizasyonda yarışmacılar denize oltalarını atarken seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı.

Balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşların hünerlerini sergilediği etkinlik, Yemli Av

Yarışması olarak tek kategoride yapıldı. 100 yarışmacının katıldığı organizasyon belirli kurallara dayalı,

yakalanan balığa zarar vermeden, sağlıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri doğrultusunda

gerçekleşti.

Mumcu: Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu açılış töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen

herkese teşekkür ederek, “Beylikdüzü Belediyesi olarak yaz boyunca başaralı aktivitelere imza attık. Bugün

de çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor. Bende bugün

yarışmacı olarak olta sallayacağım. Umarım hepimiz için bereketli bir yarışma olur. Emeği geçen tüm

arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah altıncı ve yedicisinde de bir arada oluruz.” şeklinde konuştu.

“Tamamen sportif bir organizasyon”

Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği’nin de katkıları ile düzenlenen etkinlikte, Dernek Başkanı İlker Say ise

yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Yarışmanın amacının sportif balıkçılığı özendirmek olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve

Spor Hizmetleri Fidan Gül “Tüm sporcularımız, tuttukları balıkların ölçülerini aldıktan sonra tekrar denize

bırakarak bu sportif faaliyeti gösteriyorlar. Tamamen sportif bir organizasyon, avcılık şeklinde bir balık

tutma eylemi yapmıyoruz.” dedi.

Dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi

Tutulan balıkların ağırlık ve büyüklükleri esas alınarak puanlama yapılan yarışmanın sonunda Beylikdüzü

Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, Belediye Meclis Üyesi Engin Aşnaz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri

Müdürü Fidan Gül’ün katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada; 673 puanla Engin Özkan birinci, 554

puanla Tolga Duman ikinci, 496 puanla Bülent Kardaş üçüncü oldu. Ödül töreninin ardından tüm

yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)