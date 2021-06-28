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Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Geleneksel Ödüllü Olta Balıkçılığı Yarışması, Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde gerçekleşti.  Yarışmaya amatör ve profesyonel balık tutma hobisi olan her yaştan toplam 100 olta balıkçısı katıldı. Gün boyu süren ve heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak amatör spor ve sporcunun her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Doğayı koruyup farkındalık yaratacak etkinliklerimiz artarak devam edecek. ” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 18:55
Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Ödüllü Olta Balıkçılığı Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda hem yarışmacılar hem de seyirciler heyecan dolu anlar yaşadı. Balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşları bir araya getiren etkinliğe, Yem ile Balık Avlama kategorisinde yarışmak üzere toplam 100 yarışmacı katıldı. Yarışma belirli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeden, sağlıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri doğrultusunda gerçekleşti. Gürpınar Olta Balıkçıları Dernek Başkanı İlker Say yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek emeği geçen herkesi tebrik etti. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Doğal güzelliklerimizi koruyarak bilim ve aklın ışığında hizmet üretmek zorundayız”

Yoğun katılımın olduğu yarışmanın açılış töreninde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde 2014 yılında insana dokunan ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışıyla yolculuğa başladık. Bu kentin doğası, denizi ve yeşil alanlarında yaptığımız her hizmetin karşılığını alıyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 15 hakemimiz ve 100 katılımcımızla birlikte bir etkinlik düzenliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak amatör spor ve sporcunun her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Doğayı koruyup farkındalık yaratacak etkinliklerimiz artarak devam edecek.  Yarışmaya katılan herkese rast gelsin.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Marmara Denizi’ni etki altına alan deniz salyası konusuna da değinen Çalık,  “Marmara Denizi’nin yaşadığı deniz salyası meselesi bugün olan bir iş değil. Eğer siz doğayla savaşırsanız ve doğanın insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu anlamazsanız bugün bunlarla karşı karşıya kalırsınız. Doğaya saygılı bir yönetim anlayışıyla doğal güzelliklerimizi koruyarak bilim ve aklın ışığında hizmet üretmek zorundayız” dedi.

Dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi

Konuşmaların ardından gün boyu devam eden Yem ile Balık Avlama Yarışması’nda kura ile sıralamaları belirlenen 100 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Tutulan balıkların ağırlık ve büyüklükleri esas alınarak puanlama yapılan yarışmanın sonunda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Meclis Üyeleri Nejla Kotil Saruhan ve Emine İhtiyar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül’ün katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada; 825 puanla Murat Çetin birinci, 375 puanla Erhan Asker ikinci, 305 puanla Bora Özgen üçüncü oldu. Trofede ise Haluk Gönenç yakaladığı 38 cm uzunluğundaki balık ile ödüle layık görüldü. Ödül töreninin ardından tüm yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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