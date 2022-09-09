Okuma Yazmayı Öğrenip Çocuklarına Hikayeler Okudular

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki okuma yazma oranını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Okuma-Yazma Kursu’ndan mezun olan kadınlar Dünya Okuma-Yazma Günü’nde bir araya gelerek çocuklarına hikâyeler okudu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte kurslarda 7 ay eğitim alan kadınlar okuma-yazma bilmedikleri dönem yaşadıkları sıkıntıları da anlattı.

“Oğlum benden daha çok heyecanlandı”

İlk kademe kursunu başarıyla bitiren NejlaKızıl, tatilde olmalarına rağmen okumaya ve yazmaya devam ettiğini, defter ve kitaplarını masadan kaldırmadığını söyledi. “Başarmak için çıktığım bu yolda artık çok mutluyum” diyen Kızıl, “Oğlumla birlikte postaneye gittim. Görevli kağıdı bana vererek adımı ve soyadımı yazmamı istedi. Yapabilir miyim diye heyecanlandım ve hatasız yaptım. Oğlum benden daha çok heyecanlandı.” şeklinde konuştu.

“İyi ki geldim diyorum”

Kursta harfleri öğrenmeye başladığı zaman çok mutlu olduğunu söyleyen Hasibe Akın, “Küçükken okula gidemedim. Şimdi diploma alacağım. İki harfi yan yana getirip okuduğum zaman çok mutlu oldum. O kadar güzel bir şey ki bu. İyi ki geldim diyorum” diye konuştu.Kursun ilk kademesini başarıyla bitiren Şükran Yavuz ise “ Gerçekten hayatıma çok güzel şeyler kattınız.Otobüs ve minibüse binemiyordum. Yanımdakilere soruyordum ‘bu nereye gidiyor?’ diye. Ama şimdi hepsini okuyorum ve istediğim yere gidebiliyorum.” dedi.

“Yeni dönemi heyecanla bekliyoruz”

Etkinliğe katılan ve eğitimci kimliğiyle de projenin başından sonuna kadar destekçisi olan Zehra Çalık, kursa katılan kadınlara teşekkür ederek “Sağlıklı bireylerin yetişmesi ailede başlıyor. Kadın, kendini iyi yetiştirirse topluma faydalı bireyler yetiştirir. Biz çok mutluyuz. Çok iyi geri dönüşler aldık. Yeni dönemi heyecanla bekliyoruz. Kursumuza okuma yazma bilmeyen herkes katılabilir” diye konuştu.

Yeni dönem kayıtları 15 Eylül’de başlıyor

Okuma-Yazma kursunun 1. ve 2. kademe kurslarının kayıtları 15 Eylül’de başlayacak. Başvurular, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ile Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nde alınacak. Yeni dönem okuma ve yazma kursu 3 Ekim’de başlayacak.Öte yandan Halk Eğitim tarafından düzenlenen Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Sınavı'na girerek başarılı olan kadınlar ise, okuma yazma kursunun ikinci kademe eğitimine başlayacak. Bu kursta başarılı olan kadınlar ilkokul diploması almak için sınava girmeye hak kazanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA