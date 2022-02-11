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Okullardaki̇ Dezenfeksi̇yon Çalışmaları Ti̇ti̇zli̇kle Yürütülüyor

Beylikdüzü Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ara tatil döneminde başlattığı çalışmalar doğrultusunda, ilçede bulunan okullar haşerelere karşı ilaçlanırken dezenfeksiyon işlemleri de özenle gerçekleştiriliyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 11:11
Okullardaki̇ Dezenfeksi̇yon Çalışmaları Ti̇ti̇zli̇kle Yürütülüyor
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İlçede bulunan okulları her alanda destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir olması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte haşere ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışıyor. Rutin olarak yapılan çalışmalar kapsamında; sınıf, konferans salonu, tuvalet ve koridor gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli tüm noktalar, okulların kapalı olduğu akşam saatlerinde titizlikle dezenfekte edilip ilaçlanıyor.

“Elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz”

Koronavirüs salgınında güncel vaka sayısı 100 binin üzerinde seyrederken, çocukların gününün büyük bir çoğunluğunu geçirdiği eğitim alanlarının hijyenik olmasının büyük önem taşıdığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “İlçemizde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz haşere ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Vaka sayısının her geçen gün arttığı bu zorlu koronavirüs salgını sürecinde, okullarda yürüttüğümüz çalışmalar önemini daha da artırıyor. Bir yandan okullarımızı dezenfekte ederken diğer yandan yaptığımız ilaçlamalarla haşerelere karşı koruyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 13:55
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