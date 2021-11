ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE BEYLİKDÜZÜ’NE 18. KÜTÜPHANE

Yakuplu Mahallesi’nde yer alan Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin

açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Eğitime

yapılan her şey karşılık bulur. Beylikdüzü’nde bugün 18. kütüphanemizi açıyoruz.

Kentimizde mümkün olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici

kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar

götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için de çalışmaya devam

edeceğiz.” dedi.

İlçede kültürü, sanatı ve eğitimi her zaman öncelikli tutan ve bu alanda önemli projelere imza atan

Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Beylikdüzü’ne 18. kütüphaneyi kazandırdı. Betül

ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı

sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Yılmaz ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş

katılırken, katkılarından dolayı emekli öğretmen Rafet Yılmaz ve eşi Betül Yılmaz’a çiçek ve plaket takdimi

yapıldı. İçerisinde 4 bin kitabı barındıran kütüphane Yakuplu Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet verecek.

Çalık: Eğitime yapılan her şey karşılık bulur

Bugünün çocuklarını, yarının liderleri olarak yetiştirecek ve onları topluma kazandıracak kişilerin

öğretmenler olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’

sözüyle eğitime ve öğretmenlere ne kadar önem verdiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla biz de Beylikdüzü

Belediyesi olarak öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının her zaman yanında olacağız. Eğitime yapılan her

şey karşılık bulur. Beylikdüzü’nde bugün on sekizinci kütüphanemizi açıyoruz. Kentimizde mümkün

olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini

vatandaşların ayağına kadar götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için çalışmaya devam

edeceğiz. Bu kent adına kütüphanenin yapımına katkı veren başta Rafet Yılmaz ve kıymetli eşi Betül

Yılmaz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca içeride bulunan kitapların bağışlanmasında

emek veren Beylikdüzü Kent Konseyi ile çok kıymetli STK üyelerine de teşekkür ediyorum. Hep birlikte

güzel bir tesisi Beylikdüzü’ne kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler

gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla

ilçede bulunan okulları da ziyaret ederek Beylikdüzü’nün öğretmenleriyle hafta boyunca da birçok etkinlikte

bir araya geldi.

Yılmaz: Anne ve babalar lütfen çocuklarınızla birlikte kitap okuyun

Konuşmasında geleceği yaşatacak ve ilerletecek olanların çocuklar olduğunu belirten emekli öğretmen Rafet

Yılmaz ise “Karne dönemlerinde öğrencilerime üstün başarılarının devamı için kitap armağan ederdim.

Bunu uzun yıllar boyunca devam ettirdim. Memlekete ne yapılabilir diye düşündük ve belediye

başkanımızın önderliğinde bu eseri armağan etmek için karar verdik. Kütüphaneyi ilçemize kazandırmış

olmanın heyecanı içerisindeyiz. Anne ve babalardan bir isteğim var. Lütfen sizlerde çocuklarınızla birlikte

kitap okuyun. Onlara ne kadar iyi örnek olabilirsek bizler için o kadar önemli. Kütüphanemizin yapımında

bizlere desteğini eksik etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve belediye

çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık” şeklinde konuştu.

BAKSM’de öğretmenler unutulmadı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir dizi programa

ev sahipliği yaptı. Kavaklı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi BAKSM’de

sergilenirken, Niyazi Gezer'in yazdığı, yönetmenliğini Nami Esatgil’in üstlendiği komedi türündeki ‘Can

Erik’ adlı tiyatro oyununun gösterimi ise öğretmenlere özel olarak BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde

gerçekleştirildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)