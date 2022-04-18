Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi Hızla Yükseliyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da aralarında olduğu bir ekiple sahada olan Başkan Çalık, Ocak ayında temeli atılan Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’ni de ziyaret etti. Projenin hızla yükseldiğini belirten Çalık, “Atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden Fedai öğretmenin adını yaşatacağımız bir spor tesisine başlamıştık. Bugün de çalışma arkadaşlarımla birlikte gelip son durumu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Projemizi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız.” ifadelerini kullandı. Saha gezisinin devamında ise hızla sona yaklaşılan Beylikdüzü Vira Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Sosyal Tesis projesi incelendi.

Çalık, ara tatil öncesi öğrencilerle bir araya geldi

Tüm gün sahada vatandaşla iç içe olan Başkan Çalık, okullarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi almak için ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Gürpınar 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda belediye tarafından yapılan çok amaçlı salonu gezen Çalık, çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ardından Yaşar Acar Fen Lisesi’nin girişinde yine belediye ekiplerince yapılacak düzenleme çalışması hakkında bilgi alan Çalık, burada da gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakaladı. Çalık, çocukların en iyi ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)