banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.501,70
ALTIN
940,59
DOLAR
14,65
STERLİN
19,12
EURO
15,85
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,...
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma...
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal Kabri Başında Dualarla Anıldı
Son Dakika
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal...

Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi Hızla Yükseliyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Gürpınar 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu ile Yaşar Acar Fen Lisesi’nde belediye ekiplerince düzenlenen alanları da ziyaret eden Başkan Çalık, ara tatil öncesi öğrencilerle bir araya geldi. Saha gezisinin devamında Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’nde de incelemelerde bulunan Çalık, projenin hızla tamamlanacağını ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:56
Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi Hızla Yükseliyor
banner171

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da aralarında olduğu bir ekiple sahada olan Başkan Çalık, Ocak ayında temeli atılan Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’ni de ziyaret etti. Projenin hızla yükseldiğini belirten Çalık, “Atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden Fedai öğretmenin adını yaşatacağımız bir spor tesisine başlamıştık. Bugün de çalışma arkadaşlarımla birlikte gelip son durumu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Projemizi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız.” ifadelerini kullandı. Saha gezisinin devamında ise hızla sona yaklaşılan Beylikdüzü Vira Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Sosyal Tesis projesi incelendi.

Çalık, ara tatil öncesi öğrencilerle bir araya geldi

Tüm gün sahada vatandaşla iç içe olan Başkan Çalık, okullarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi almak için ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Gürpınar 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda belediye tarafından yapılan çok amaçlı salonu gezen Çalık, çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ardından Yaşar Acar Fen Lisesi’nin girişinde yine belediye ekiplerince yapılacak düzenleme çalışması hakkında bilgi alan Çalık, burada da gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakaladı. Çalık, çocukların en iyi ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çalık ‘Jeolojik Miras Elçisi’ Unvanı Aldı
Başkan Çalık ‘Jeolojik Miras Elçisi’ Unvanı Aldı
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı
Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169