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Ödüllü Masa Tenisi Turnuvasında Kıyasıya Mücadele

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 6ayrı kategoride farklı yaş gruplarından toplam 183 sporcu kıyasıya yarıştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 10:17
Ödüllü Masa Tenisi Turnuvasında Kıyasıya Mücadele
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Beylikdüzü BelediyesiGençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, masa tenisi sporuna gönül verenleri bir kez daha bir araya getirdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren ‘Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası’nda 6ayrı kategoride farklı yaş gruplarından toplamda 183 sporcu yarıştı. Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, finale kalan yarışmacıların performansı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maçların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve hediye çekleri, turnuvada ter döken tüm sporculara ise anı madalyaları takdim edildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Beylikdüzü’nde masa tenisine ilgi büyük”

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Üyesi Handan Öztürk, “Beylikdüzü’nde pandemiyle birlikte turnuvalara uzun bir süre ara verildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirdiğimizturnuvaya yoğun bir katılımın olduğunu görüyoruz. Beylikdüzü’nde masa tenisine olan ilgi ve merak bizleri mutlu ediyor. Zor bir yıl geçirdik, bu zor yılın sonunda hepimizin sporla rahatlamaya ve mutlu olmaya ihtiyacı var. Spor yaparken keyif aldığınızı görmek de çok güzel.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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