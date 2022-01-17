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Nazım Hikmet Doğum Günü’nde Beylikdüzü’nde Anıldı

Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran, doğumunun 120. yılında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı katkılarıyla düzenlenen ‘Nazım Hikmet’i Tanımak’ isimli söyleşiye, gazeteci ve yazar Zeynep Oral ile şair ve yazar Orhan Alkaya konuşmacı olarak katıldı. Şiirleri 50’den fazla dile çevrilmiş ve birçok ödül almış olan Nazım Hikmet’i anma programında Nazım’ın aşkları, şiirleri ve hayatı anlatılırken, Zülfü Livaneli ve Cem Karaca’nın Nazım şiirlerinden bestelediği şarkılar da seslendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30
Nazım Hikmet Doğum Günü’nde Beylikdüzü’nde Anıldı
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15 Ocak 1902’de dünyaya gelen dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran, doğumunun 120. yılında
“Nazım Hikmet 120 Yaşında” adlı etkinlikte Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın katkılarıyla ‘Nazım Hikmet’i Tanımak’
isimli bir söyleşi düzenlendi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü
Sahnesi’nde gerçekleşen söyleşiye Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci ve
yazar Zeynep Oral ile şair, yazar ve oyuncu Orhan Alkaya konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşların da yoğun
ilgi gösterdiği programa Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ve belediye meclis üyeleri
de katıldı. Şiirleri 50’den fazla dile çevrilmiş ve birçok ödül almış olan Nazım Hikmet’i anma programında
Nazım’ın aşkları, şiirleri ve hayatı anlatılırken, Zülfü Livaneli ve Cem Karaca’nın Nazım şiirlerinden
bestelediği şarkılar da seslendirildi. Şairin kendi sesinden şiirlerin dinletildiği söyleşinin içerisinde sırasıyla
söz alan konuşmacılar, Nazım Hikmet’i bütün yönleriyle anlattı.
“Nazım Hikmet her şeyiyle bir bütün”
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, Nazım Hikmet’in bir bütün
olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Nazım Hikmet değerleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle,
yazdığı şiirlerle, düz yazıda, oyunlarıyla, aşklarıyla, yaşadığı serüvenlerle ve bütün dünyayı kapsayan hatta
kâinata yayılan sözleriyle bir bütündür. Nazım komünistti, şairdi ve cesurdu. Onu sadece aşk şairi gibi lanse
etsek ya da sadece muhteşem eserleriyle görüp de haksızlığa, sömürüye, eşitsizliğe ve savaşlara karşı
çıkışını konuşmasak cesaretinden söz etmesek olmaz. Nazım bir bütün. Biz genç kuşaklara hep bu
bütünlüğü anlatmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
“Nazım dünya edebiyatının en büyük ekollerinden biridir”
Programda şair, yazar ve oyuncu Orhan Alkaya ise Nazım Hikmet’in sürgün hayatını ve vatan özlemini
anlattığı şiirlerini, arkadaşlarına, yakınlarına yazdığı mektuplardan kesitleri okudu. Alkaya, Nazım’ın
edebiyat dünyasında her zaman bir sel, bir coşku ve bir akış olduğunu hatırlatarak, “Nazım Hikmet
muazzam bir bütündür. Belki de dünya edebiyatında arkasından gelenleri besleyen, muazzam bir görüşü var.
Bence dünya edebiyatının en büyük ekollerinden biridir Nazım Hikmet. Nazım en son şiirinde şöyle der;

Gelsene dedi bana… Kalsana dedi bana… Gülsene dedi bana… Ölsene dedi bana… Geldim, kaldım,
güldüm, öldüm.” ifadelerini kullandı.
“Nazım Hikmet’i hatırlamak hepimize büyük keyif veriyor”
Söyleşinin ardından sahneye davet edilen Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, yaptığı
konuşmada “Burada bulunan seyircilerin mutlaka anı defterinde Nazım Hikmetle ilgili illa ki bir şeyler
vardır. Onları, Nazım Hikmet’i tekrar tekrar hatırlamak hepimize büyük keyif veriyor. Bizler denizin
olmadığı yerde bir umut olmak adına martı olmaya çalışıyoruz. Bu sebeple kimileri Nazımlardan korkabilir,
ama korktukları şey düşünceleri. Bizler için hiçbir şey fark etmiyor, bizler düşüncelerini bugüne kadar
büyüklerimizden aldık bundan sonra da çocuklarımıza gösterip devam edeceğiz. Bu yüzden iyi ki varsınız,
iyi ki bu güzel günü paylaştınız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

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